Eski Alman kayakçı Rosi Mittermaier vefat etti

Olimpiyat şampiyonu eski Alman kayakçı Rosi Mittermaier, 72 yaşında hayatını kaybetti.



Ailesi tarafından yapılan açıklamada, ciddi bir hastalığı bulunan Mittermaier'in, evinde uyuduğu sırada "huzur içinde" vefat ettiği bilgisi paylaşıldı.



Tarihin en iyi kayakçıları arasında gösterilen Mittermaier, ilk Dünya Kupası müsabakasına 1967'de henüz 16 yaşındayken çıkmıştı.



Alman sporcu, en başarılı dönemini 1976'de geçirdi. Mittermaier, söz konusu dönemde Dünya Kupası zaferinin yanı sıra Avusturya'nın Innsbruck kentinde düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar iniş ile slalom kategorilerinde çifte altın madalya kazanmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ