Eski 1907 Fenerbahçe geri döndü!

Karşılaşmanın seçim yasaklama ekranı şu şekilde:oylamasını kazanan taraf iseoldu.Karşılaşmada ilk kan diğer 15. dakika'da geldi. Alt koridorda çıkan takım savaşı sonunda 1907 Fenerbahçe rakibin destek oyuncusunu katletti ardından da alt koridor ilk kulesini aldı. Dark Passage.Dominos rakibinin bu hamlesine üst koridor ilk kulesini ve Vadi'nin alametini alarak karşılık verdi.Dark Passage.Dominos rakibine Zoe bırakmanın acısını çekti. Frozen'ın neredeyse tuturduğu her yetenek skor olarak geri döndü.Dakika 20'de Dark Passage.Dominos ekibi Baron güçlendirmesini hedefledi ancak hedeflerine ulaşamadılar. 1907 Fenerbahçe Baron etrafında rakibinden önce 2 skor aldı ardında da Baron güçlendirmesini adlı. FB'nin tek hamlesi bununla da bitmedi, takım Alev Ejderi'ni de hanesine yazdırdı.28 dakika süren karşılaşmanın galibi 1907 Fenerbahçe oldu bunun karşsısında Dark Passage.Dominos rakibinden hiç skor alamadı.