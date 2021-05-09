Eşinize karınıza (YENİ) Anneler Günü Mesajları

Anneler gününde annelerimize resimli Anneler Günü tebrik mesajı göndermek ister misiniz? Bunun için Anneler günü tebrik mesajları sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Annaler gününde onları sevindirmek için ne gerekiyorsa yapılacağından şüpheniz olmasın. Anneler günü mesajı sevgiliye gönderilebilir, hal böyle olunca da tercih tamamen size kalıyor. Bunu yapabilmek için sevgiliye anneler günü mesajı şeklinde durumlar mevcut. Anneler günü ile ilgili sözleriniz için doğru yerdesiniz çünkü en iyi mesajları bulabileceğiniz sayfalardasınız. Annaler gününü unutmadan anneler günü sözleri, anneler günü duygusal sözleri ve daha fazlası haberimizde. Anneler Günü mesajlar, sözler ve sosyal medyada paylaşmak için şiirler arayanlara özel içerik. Annelerinize atabileceğiniz en güzel Anneler Günü mesajları, sözleri ve resimli mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Anneler Günü için en özel mesajlar, sözler... ARKADAŞA GÖNDERİLECEK ANNELER GÜNÜ EN ANLAMLI MESAJLAR
- Meğer dilimdeki en güzel kelimeymiş senin adın. Ne zaman ANNEM desem dünyama güneş doğuyor, ruhumu huzur kaplıyor Anneler Günün Kutlu Olsun canım Anam.
- Senden yediğim terliğin acısıyla ağlarken bile Anneee diyebiliyorsam bu ancak Anne mucizesidir. Anneler günün kutlu olsun cantanem.
- Benim için herşeye katlanan her zaman yanımda olan değeri biçilmeyen dünyanın en güzel annesinin anneler gününü kutluyorum.
- Ben gülünce gülen, ağladığımda ağlayan benim için yaşayan dünyadaki en büyük şansım benim biricik annem Anneler günün kutlu olsun
- Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.
- Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.
- Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
- Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.
Anneler Günü mesajları...
-Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor? Anneler günün kutlu olsun?
-Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.
-Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem. Seni çok seviyorum.
-Önceden sana kızdığım şeyleri bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin kücük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.
-Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneş. Işığın hiç eksilmesin. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem. ANNELER GÜNÜ İÇİN ÖZEL ŞİİRLER
ANNECİĞİM
Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!
Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!
Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
Beni de beraber al anneciğim!
Necip Fazıl Kısakürek
ANNEM
Annelerin en güzeli,
Sensin, benim güzel annem.
Ilık esen bahar yeli,
Sensin, benim güzel annem
Güneş yüzlü, altın kalpli,
Ağır başlı, tatlı dilli,
Meleklerin eşi sanki
Sensin, benim güzel annem.
Açan çiçek, çağlayan su,
Gülümseyen engin duygu,
Evimizin mutluluğu
Sensin, benim güzel annem.
H. Latif SARIYÜCE
ANNELER GÜNÜ
"Anneme ve bütün annelere"
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Kaç geceler bana ninni söylerdi
Hasta olunca oydu başucumda bekleyen
Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen
Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Uzun kış geceleri masal masaldı
Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar
Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar
Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı
Akşam biraz geciksem yollara düşerdi
Sokağa çıkarken 'Yavrucuğum üşütme' derdi.
Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Bilirim yine kalbinde yerim anacığım
Selam sana Anneler Günü İstanbul'dan
Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan
Vefalı ellerinden öperim anacığım.
Ümit Yaşar Oğuzcan
Dokuz Ay Koynunda
Dokuz ay koynunda gezdirdi beni
Ne cefalar çekti ne etti anam
Acı tatlı zahmetime katlandı
Uçurdu yuvadan yürüttü anam
Anaların hakkı kolay ödenmez
Analara ne yakışmaz ne denmez
Kan uykudan gece kalkar gücenmez
Emzirdi salladı uyuttu anam
Anam doğurdu beni Sivas ilinde
Sivralan Köyünde tarla yolunda
Azığı sırtında orak elinde
Taşlı tarlalarda avuttu anam
Ben yürürdüm anam bakar gülerdi
Huysuzluk edersem kalkar döverdi
Hemen kucaklayıp okşar severdi
Çirkin huylarımı soyuttu Anam
Çocuğudum anam bana ders verdi
Okumamı çalışmamı öngördü
Milletine bağlı ol da dur derdi
Vatan sevgisini giyitti anam
Tükenmez borcum var anama benim
Onun varlığından oldu bedenim
Kimi köylü kızı kimisi hanım
Ta ezel tarihte kayıtlı anam
Veysel der kopar mı analar bağı
Analar doğurmuş ağayı beyi
İşte budur sözlerimin gerçeği
Okuttu öğretti büyüttü anam
Aşık Veysel
ANNE
Senin sesini
senin kokunu özledim anne
Gözlerini özledim,
Sözlerini özledim.
Kokunu özledim,
Benim güzel annem.
Beni büyüten,
Beni yaşatan.
Beni yüreten,
Sen değilmiydin,
Benim güzel annem.
Anne Sevgisi
Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensiz bana kan veren
Sensin bana can veren.
Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.
Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni
Kucaklarım gölgeni
ANNE
Hakkın ödeşilmez eşin bulunmaz
Beni ak sütünle besledin ANNE
Şefkatin bir şeyle satın alınmaz
Kulağıma ninni söyledin ANNE
Ne kadar tatlıydı gel yavrum derken
Seyrederdi mışıl mışıl uyurken
Elinde avcunda hiç bir şey yokken
Giydirdin kuşattın süsledin ANNE
Bu gece rüyamda yaktın özümü
Şahballı"yım tutamadım sözümü
Okşadın saçımı öptün yüzümü
Başımı göğsüne yasladın ANNE
Hilmi Şahballı
Anneler Günü
Yeşildir artık yüreğinde kara bulut,
Bugün anneler günü, annem beni unut.
Evde acılar koynuna yangelip yatmış,
İnadına giyin sen de mayısa batmış,
Yürü sokakta, çocukların düşü aksın
Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın.
Diline genç anılarından bir türkü seç,
Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,
Islanırsa anıların güneşte kurut,
Senin günün bugün unutma, beni unut
Gök mavi, deniz mavi, tam kıyısında dur
Durma, eteğinden beni bir daha savur.
Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,
Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,
Gözünde gözümde, gözlerinde bin umut …
ANNECİĞİM
Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!
Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!
Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
Beni de beraber al anneciğim!…
Necip Fazıl KISAKÜREK
ANNEM
Annelerin en güzeli,
Sensin, benim güzel annem.
Ilık esen bahar yeli,
Sensin, benim güzel annem.
Güneş yüzlü, altın kalpli,
Ağır başlı, tatlı dilli,
Meleklerin eşi sanki
Sensin, benim güzel annem.
Açan çiçek, çağlayan su,
Gülümseyen engin duygu,
Evimizin mutluluğu
Sensin, benim güzel annem.
Uyuyan Güzel Anneye
Anne, bahar geliyor uyansana
Çık altın eşikte bekle beni,
En güzel tılsımları buldum sana
Koklayabilmek için nefesini.
Yeni açmış şu erik hatırlatır
Bana ağaçları çok sevdiğimi,
Sevginle mi ıslanmış şu sonsuz kır,
O kara bırakmışsın gözlerini.
Gül güzel annem benim, benim rüyam
İçimden çiçekli bir yol var sana,
Senin yerine biraz ben uyusam
Anne bahar geliyor uyansana.
Ceyhun Atuf KANSU
ANNE
Sen baharda nazlı çiçek,
Ben çiçekte tombul böcek,
Sensin beni güldürecek,
Anneciğim, biriciğim.
Kulağımda tatlı sesin,
Ninni yavrum uyu dersin,
Sevgi bağın eksilmesin
Anneciğim, biriciğim.
Mevlüt KAPLAN
ANNE
Uyusun da büyüsün
Derdin büyüdüm anne
Bana o ak sütünden
Verdin büyüdüm anne
Uykuma yıldızları
Serdin büyüdüm anne
Anne güzelliğine
Erdin, büyüdüm anne
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
ANNECİĞİM
Bekle beni anneciğim
Bir gün sana döneceğim
Pamuk gibi ellerinden
Doya doya öpeceğim
Demet demet çiçeklerle
L,le menekşe güllerle
Aydınlık bir gelecekle
Annem sana geleceğim
Ne şirindir senin sözün
Yeter ağlamasın gözün
Bitsin artık çile hüzün
Annem sana döneceğim
Demet demet çiçeklerle
Ellerimde buketlerle
Du,larla Tekbirlerle
Annem sana geleceğim.
Hayati OTYAKMAZ
SAKLA BENİ ANNE
Sen ninni söylerken anne
Ak güvercinler evimize
Gelinböcekleri konuyor
Saçımın tellerine
Sen masal söylerken anne
Mor menekşeler açıyor sesinde
Yüzünden kalkan kelebekler
Yavaşça konuyor kirpiklerime
Sen ninni söylerken anne
Başucumda mı uykum
Yastığımın altında mı
Söyle girsinler gözlerime
Söyle şu kedilere anne
Miyavlamasınlar eğri büğrü
Oyuncağımı korkutmasınlar
Girmesinler düşüne
Yumuyor gözlerimi gizli bir el
Yüzünü göremiyorum anne
Sar beni sakla beni
Sıcak sevgiler içine
Tavan nere gitti anne
Nere gitti evimizin duvarları
Daya ellerini anneciğim
Kediler düşmesin üstüme
Ali YÜCE
GELEMEM ANNE
Bu acıya dayanmıyor yüreğim
Sensiz yaşanır mı bilemem anne
Sana kavuşmaktır benim dileğim
Vakit dolmayınca gelemem anne
Doğmak murat ise elbet ölüm hak
Bana çok zor geldi böyle ayrılmak
Seni örter iken şu kara toprak
Gayri yeryüzünde gülemem anne
Geceleri uyku girmez gözüme
Yakar beni ateş düştü özüme
Doymadım ki ben senin gül yüzüne
Şimdi koklamaya bulamam anne
Çekiçoğlu ölüm zor gelir dile
Ağlamak sızlamak boşa nafile
Sana kavuşmayı istesem bile
Ecel gelmeyince ölemem anne
Anam
Dokuz ay koynunda gezdirdi beni
Ne cefalar çekti ne etti anam
Acı tatlı zahmetime katlandı
Uçurdu yuvadan yürüttü anam
Anaların hakkı kolay ödenmez
Analara ne yakışmaz ne denmez
Kan uykudan gece kalkar gücenmez
Emzirdi salladı uyuttu
Anam doğurdu beni Sivas ilinde
Sivralan Köyünde tarla yolunda
Azığı sırtında orak elinde
Taşlı tarlalarda avuttu
Anam ben yürürdüm anam bakar gülerdi
Huysuzluk edersem kalkar döverdi
Hemen kucaklayıp okşar severdi
Çirkin huylarımı soyuttu anam
Çocuğuydum anam bana ders verdi
Okumamı çalışmamı ön gördü
Milletine bağlı ol da dur derdi
Vatan sevgisini giyitti anam
Tükenmez borcum var anama benim
Onun varlığından oldu bedenim
Kimi köylü kızı kimisi hanım
Ta ezel tarihte kayıtlı anam
Veysel der kopar mı analar bağı
Analar doğurmuş ağayı beyi
İşte budur sözlerimin gerçeği
Okuttu öğretti büyüttü anam Aşık Veysel'i
Anneciğim seni sever kokunu özlerim
Şimdi seni bekliyorum
Ben seni çok seviyorum.
annem annem sen üzülme
seni birakip gitmeme ragmen
unutma ben hep seninleyim
ANNE
Annemi ben çok severim,
Melek annem, güzel annem,
Üzülmesin sakın derim
Melek annem, güzel annem.
İyi doğru sözler onda,
Şefkat dolu gözler onda,
Sevgi, ışık var yolunda,
Melek annem, güzel annem.
Anne yüzü ne asil yüz,
Anne gözü ne derin göz,
Anne özü, pırlanta öz,
Melek annem, güzel annem.
O gülerse çağlayanım,
O ağlarsa ağlayanım,
Ona gönül bağlayanım;
Melek annem, güzel annem.
Rıfat Necdet EVRİMER
ANNECİĞİM
Anneciğim seni ben,
Çiçeklerden yemişten,
Sarı saçlı bebekten,
Canımdan çok severim.
Gitme hep yanımda kal,
Beni kollarına al,
Pembe gülden daha al,
Yanağından öperim.
Melahat UĞURKAN
Anneler Günü
Yeşildir artık yüreğinde kara bulut,
Bugün anneler günü, annem beni unut.
Evde acılar koynuna yangelip yatmış,
İnadına giyin sen de mayısa batmış,
Yürü sokakta, çocukların düşü aksın
Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın.
Diline genç anılarından bir türkü seç,
Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,
Islanırsa anıların güneşte kurut,
Senin günün bugün unutma, beni unut
Gök mavi, deniz mavi, tam kıyısında dur
Durma, eteğinden beni bir daha savur.
Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,
Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,
Gözünde gözümde, gözlerinde bin umut ...
Nevzat Çelik
ANNECİĞİM
Ne sevimli bir annesin!
Ne tatlıdır senin sesin!
Benim canım mısın nesin
Sen olmazsan yapamam ben!
Senden yakın kim var bana?
Kalbim, canım bağlı sana!..
Üzüntüm yok ondan yana
Seviyorsun beni de sen.
Gülsem güler yüzün
Ağlamamdan alır hüzün…
Senin gecen ve gündüzün
Işık alır sanki benden!
Rakım ÇALAPALA
ANNEN
Sen bir avuç bebektin
Kimdi süt veren sana,
Hastalandın ölecektin
Kim kanat gerdi sana?
Senin minik başını
Avuçlarına alıp
Gece uykusuz kalıp
Kucağında kim salladı
Ağladın, seninle kim ağladı
Annen!
Sana ilk adımını attıran kimdir
Konuşmayı öğretti sana bir bir
Annen!
Sen şimdi giderken okula
Sefertasını kim hazırlar?
Kim bakar arkandan yola?
Sende en çok kimin hakkı var
Kimdir seni en çok seven
Annen!
Dünyayı hiç değilse bir günlüğüne
allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
dünyayı çocuklara verelim
kocaman bir elma gibi
verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi
hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
dünyayı çocuklara verelim
bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
çocuklar dünyayı alacak elimizden
ölümsüz ağaçlar dikecekler
N,zım HİKMET
Annem Tek Varlığım
Ey şefkati bol varlığım,
Sayende olmaz darlığım,
Türkiye'm ve uygarlığım,
Anam benim, şefkat selim.
Ninnilerle hep uyutan,
Sevgisi kalbimde yatan,
Bana çok meziyet katan,
Anam benim tek varlığım.
Hakkı ÇEBİ
ANNEM
Bağım olsa, bahçem olsa
İpek kumaş bohçam olsa,
Sabah olsa, akşam olsa
Annem gitmese yanımdan
Her zaman baksam yüzüne,
Uyurum yatsam dizine.
Rastlamadım kem sözüne
Sesi çıkmaz kulağımdan.
Bir sözünü iki etmem.
Canımı verir incitmem
Annemsiz cennete gitmem
Onu severim canımdan
İbrahim Şimşek
ANNE ANNE ANNE
Ağaç olsan
Dal olurum anne
Yaprak olurum
Sana gelirim
Deniz olsan
Sel olurum anne
Irmak olurum
Sana gelirim
Bahçe olsan
Gül olurum anne
Toprak olurum
Sana gelirim
Güneş olsan
Yol olurum anne
Bayrak olurum
Sana gelirim
Tacettin Şimşek
ANNECİĞİM
Bekle beni anneciğim
Bir gün sana döneceğim
Pamuk gibi ellerinden
Doya doya öpeceğim
Demet demet çiçeklerle
L,le menekşe güllerle
Aydınlık bir gelecekle
Annem sana geleceğim
Ne şirindir senin sözün
Yeter ağlamasın gözün
Bitsin artık çile hüzün
Annem sana döneceğim
Demet demet çiçeklerle
Ellerimde buketlerle
Du,larla Tekbirlerle
Annem sana geleceğim.
Hayati OTYAKMAZ
ANNEM
Annelerin en güzeli,
Sensin, benim güzel annem.
Ilık esen bahar yeli,
Sensin, benim güzel annem.
Güneş yüzlü, altın kalpli,
Ağır başlı, tatlı dilli,
Meleklerin eşi sanki
Sensin, benim güzel annem.
Açan çiçek, çağlayan su,
Gülümseyen engin duygu,
Evimizin mutluluğu
Sensin, benim güzel annem.
H.Latif SARIYÜCE
SAKLA BENİ ANNE
Sen ninni söylerken anne
Ak güvercinler evimize
Gelinböcekleri konuyor
Saçımın tellerine
Sen masal söylerken anne
Mor menekşeler açıyor sesinde
Yüzünden kalkan kelebekler
Yavaşça konuyor kirpiklerime
Sen ninni söylerken anne
Başucumda mı uykum
Yastığımın altında mı
Söyle girsinler gözlerime
Söyle şu kedilere anne
Miyavlamasınlar eğri büğrü
Oyuncağımı korkutmasınlar
Girmesinler düşüne
Yumuyor gözlerimi gizli bir el
Yüzünü göremiyorum anne
Sar beni sakla beni
Sıcak sevgiler içine
Tavan nere gitti anne
Nere gitti evimizin duvarları
Daya ellerini anneciğim
Kediler düşmesin üstüme
Ali YÜCE
ANNECİĞİM
Ne sevimli bir annesin!
Ne tatlıdır senin sesin!
Benim canım mısın nesin
Sen olmazsan yapamam ben!..
Senden yakın kim var bana?
Kalbim, canım bağlı sana!..
Üzüntüm yok ondan yana
Seviyorsun beni de sen.
Gülsem güler yüzün
Ağlamamdan alır hüzün...
Senin gecen ve gündüzün
Işık alır sanki benden!
Rakım Çalapala
ANNELER GÜNÜMÜ!
Anneler günümü kırık gönülle
Kaç defa annemsiz kutlamaktayım.
Veremediğim bir kırmızı gülle
Acılar içinde kıvranmaktayım!!!
Kolları sarmaşık, yüreği aşktı.
Sabırla, höşgörü tercihi şıktı
Babama deliler gibi ,şıktı.
Öyle bir aşk için zorlanmaktayım.
Kırmızı gül onun için Uhuttu.
Onu hep bağrında, başında tuttu.
Resül hasretini öyle avuttu
Şefat bulduğuna inanmaktayım.
Sanmayın anışım bu özel günde.
Sevinçimde olsun yahut hüzünde.
Aklımda, dilimde, her an gönlümde
Kanıyla, canıyla yaşamaktayım.
Babalıkta yaptı kaç çocuğuna.
Neler vere bilsek azdır uğruna.
Vakıtli, vakitsiz sık sık ruhuna
İhl,sla, ifatiha okumaktayım.
Benimde çocuğum, torunlarım var
Ayrı ayrı derdi, sorunlarım var.
Hoşgörü, sabırla yorumlarım var
Akıp, giden zaman ırmagındayım
Sacına hayrandı salkım söğütler
Gözünde hazır bulutlu hüzünler
"Rehberim olur" verdiği öğütler
Halen ellerine tutunmaktayım-
Anınca hüzünlerle doluyorum
Anılar içinde kaybaluyorum.
""Hak emri"" deyip sükût buluyorum
İnnalillahi"yi anlamaktayım.
Dünyada annesiz çok buyuyen var.
"Doğalı" anneyi geremeyen var.
Görüştürülmeyen, görüşmeyen var
Acaba hissimi davranmaktayım?
Babasız doğdu, Annesiz büyüdü
Ümmetin önünde örnek yürüdü.
Korkarım sevgimi riya bürüdü
Her iki dünyamı yıpratmaktayım...
Boğazından kesip bizi beslerdi
Masalla dünyamı renkler, süslerdi.
Büyük bir adam olmamı isterdi
Sıcaklığını hep aramaktayım....
"Uyuyup, büyüyüm "ne çok isterdi
Geçiksem uyumaz yolda beklerdi.
Geldiğimde Allah"a şükrerdi
O korkuyu bugün yaşamaktayım
Kabrine bıraktım belenmiş gibİ
Dünyada ilk, tek, son ölenmiş gibi
Bir bıcak ki yeni bilenmiş gibi
Hasreti içimde yıpranmaktayım..
Hayalimde durur hep kefeniyle
Melekti adeta beyaz teniyle.
"Hoşcakal"" demedi bana eliyle
Üzülüp, üzülüp kahrolmaktayım
Orhan Afacan
Ailemiz
Kardeşlerim, annem, babam,
Dedem, ninem, biz her akşam
Bir çatıda toplanırız.
Orda herkes sevinç duyar,
Birbirini sever, sayar.
Kendisini bulmaz yalnız.
Dedemin yok hiç dişleri,
Anlatır hep geçmişleri,
Her sözünden ders alırız.
Ninem evin neşesidir.
Bir çok güzel masal bilir,
Anlattıkça bayılırız.
Babam her gün işe gider,
Annem evde hizmet eder,
Biz okulda çalışırız.
Akşam bizi bir görmeli!
Ne tatlıdır, ne neşeli,
Bir sofrada toplanmamız.
Ailenin temeli ev,
Aileni, evini sev,
Yeryüzünde kalma yalnız!..
Rakım ÇALAPALA
Ana Öğüdü
Çiçekleri ezme yavrum
Çiçekler bir yüreğe benzer
Çiçek ezen, insan ezer.
Sakın sen kuş vurma yavrum
En engin bir kardeşlikte
Uçar kuşlar gökyüzünde.
Tüfekle oynama yavrum
Şakacığı bile çirkin
Bir canlıyı öldürmenin.
Gel bir çiçek ol sen yavrum
Kendi ülkenin renginde
Şu yeryüzü demetinde.
Tahsin SARAÇ
Anacığım
Dünyada apayrı yeri olan bir sevgi
Anne sevgisi.
Artık ben de bir anayım.
Anam seni dünden daha çok seviyorum!
Çocukluğumda dua ederdim Allah'a
Anam ölmesin diye.
Tanrım kabul etti dualarımı,
Göstermedi bana senin acını.
Bu yıl da geldi 'Anneler Günü'
Ne alsam sana yetmez,
Senin hakkın ödenmez!
Sana duygularımdan bir demet.
Anneler günün kutlu olsun.
Ellerinden öptüm,canım anacığım!
Nuray (Kahveci) ZARALI ANNELER GÜNÜ EN GÜZEL HEDİYELER
Magnetler
Photoshop, Microsoft Paint gibi bilgisayar programlarıyla hazırlayacağınız anneler günü hediye metinlerinin çıktılarını alıp, şehirinizdeki fotokopici veya baskı merkezlerine bu çıktısını aldığınız materyalleri küçük magnetlere işletip, buzdolabı magneti olarak hediye verebilirsiniz. Anneniz, buzdolabını her açtığında magnetleri okuyup her gün mutlu olmasını sağlayabilirsiniz.
- Annenize plaket verin!
İnternet veya ilgili dükkanlardan oldukça ucuza plaket hazırlatabilirsiniz. Bu çeşit anneler günü hediyeleri genel olarak 30 ila 90 TL arasında değişiklik gösterebiliyor. Ancak internetten sipariş vermemekte fayda var. Kargolar birkaç gün içerisinde ulaştığı için geç kalabilirsiniz.
-Akıllı bileklik, akıllı saat vs de değerlendirilebilir
Anneler günü hediyesi olarak akıllı bileklikleri de değerlendirebilirsiniz. Akıllı bileklikler, akıllı saatlere nazaran daha ekonomik ve daha kolay bir alternatif oluşturabilir. Anneler sağlık konusunda epey detaylı düşünürler. Sağlıklarını bir saat ile takip edebilmeleri, hoşlarına gidebilir! Bununla birlikte bu tip akıllı bileklikler akıllı telefonlarla uyumlu çalıştığı için, çağrı alındığında bu akıllı bileklikler de kullanıcıyı uyarabiliyor. Böylece 'anneye telefon duyuramama' sorunsalı da ortadan kalkabilir.
- En çok kullandığı cümleleri kupaya bastırın!
Çalışan anneler için güzel bir hediye alternatifi olabilir. Herhangi bir kupa satın alarak, baskı merkezlerine kupanın üzerine 'en çok kullandığı anne sözlerini' bastırabilirsiniz. ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER
Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;
1) Buket Çicek
2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)
3) Küçük Ev Aletleri
4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları
5) Giyim Eşyası
6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)
7) Fotoğraf Çerçevesi
8) Duvar Saati
9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.) ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ
Anneler Günü'nün kutlamalarının kapsamı ülkelere göre büyük ölçüde değişir. Bazı kaynaklara göre, Anneler Günü kutlamaları, eski Yunan uygarlığında, tanrıların annesi olan Rhea'yu onurlandırmak için bahar kutlamalarına dayanmaktadır. Anneler Günü'nün günümüz kökenleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde geleneği kurmak için önemli olan iki kadına - Julia Ward Howe ve Anna Jarvis'e atfedilebilir. 1870 yılında Julia Ward Howe, Anneler Günü'nü her yıl kutlamak için çağrıda bulundu. Diğer kaynaklar, Juliet Calhoun Blakely'in 1800'lerin sonunda, Albion, Michigan'da Anneler Günü'nü başlattığını söylüyor.
Amerika'da tatil ilan edilen bu özel güne, diğer ülkeler ve kültürler tarafından kabul edildiğinde (dini, tarihi ya da efsane) farklı anlamlar verildi ve farklı tarihlerde kutlanmaya başlandı. Birleşik Krallık'ta, başlangıçta dine bağlıydı, ancak kiliseye olan bağlantılarını yitirdi. Birçok kişi, Anneler Günü'nün çiçek mağazaları, kuyumcu mağazaları, hediyelik eşya dükkanları, restoranlar, oteller ve mağazalar reklam kampanyaları ve bu etkinlik için özel fırsatlarla büyük ölçüde ticarileştiğine inanıyor ANNELER GÜNÜ EN GÜZEL HEDİYELER
Anneniz için illa pahalı bir hediye almanıza gerek yok. Bazen güzel bir anneler günü mesajı yazılı bir kart ile güzel bir demet çiçek onu düşündüğünüzü anlatmak için yeterli olabilir. KEYİFLİ BİR PAZAR KAHVALTISI
Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü güzel bir pazar kahvaltısı yapmak için de iyi bir fırsat. Annenizi son yıllarda moda olduğu üzere zengin ve lezzetli bir köy kahvaltısı sunan bir yere götürebilirsiniz. Annenize uzun bir kahvaltı, brunch keyfi yaşatabilirsiniz. ŞIK BİR ÇANTA
Annenize kullanışlı ve şık bir deri çanta alabilirsiniz. Bir de çantayla uyumlu bir ayakkabı annenize büyük bir sürpriz olacaktır. 1 GÜNLÜK BAKIM!
Anneler Günü'nde annenize ona özel bir bakım günü ayarlayabilirsiniz. Annenize adeta yenilenmesini sağlayacak bir spa günü ayarlayabilirsiniz. Hemen her firma anneler günü için özel kampanyalar düzenliyor. YUNAN ADALARI VEYA TERMAL
Annenize bir tatil hediye etmeye ne dersiniz. Yunan adalarına Cruise gezinti gemileri ile yapılan turlar revaçta. Diğer bir tatil fikri olarak termal tesisler hem sağlık hem de dinlenme için iyi bir alternatif. YAZA GİRERKEN HAFİF BİR KOKU
Anneler Günü yaz yaklaşıyor demektir. Bu mevsimler için annenize hoş ve hafif kokulu bir parfüm alabilirsiniz.
Hızlı Oje Kurutucu
Dar zamanda harikalar yaratmak annelerimizin en iyi oldukları işlerden biridir. Gün içerisinde o kadar çok şeye koşuştururlar ki, durup iki dakika nefes almaya bazen vakitleri kalmaz. Her şeyi en pratik ve hızlı hali ile gerçekleştirmek isterler. İşte annenize oje sürdükten sonra kuruması için bekledikleri zamandan kurtaracak mucizevi alet! Ojeleri bozulmasın diye televizyon kumandasına dahi dokunmak istemeyen annelerimize vakit kazandıracak bir hızlı oje kurutucu. Bir dakika kadar kısa bir sürede ojelerini kurutan anneleriniz, ojem bozulacak paniği ile ellerini havada tutmak zorunda kalmayacağına oldukça sevinecek.
Hayatta zaten düşünecek çok şeyi olan, nereye vakit ayıracağını şaşırmış annelerimizin, böyle küçük şeyler için zaman harcamalarına ne gerek var değil mi? Yılın evladı hediyesi de tüm kalplerden size geliyor.
Stres Çarkı Prizma
Annelerimiz çoğu zaman sabır küpüdür. Hatta bu kadar stresle nasıl başa çıktıkları merak konusudur. Kimi şarkı söyler stresini bastırmak için, kimi temizlik yapar, kimi de yürüyüşe çıkar ve saatlerce temiz hava eşliğinde sakinleşmeye çalışır. İşte annelerimiz için stres topunun yeni rakibi stres çarkları. Siz yine de annenizi çok sinirlendirmemeye bakın :)
Araç Direksiyon Tepsisi
Trafikte ve aracında gün içerisinde uzun süre zaman geçiren annelere mola zamanlarını rahatlıkla geçirebilecekleri, üzerinde dilerlerse atıştırıp dilerlerse not tutup bir takım eşyalarını koyabilecekleri aşırı kullanışlı bir hediye!
Araç direksiyon tepsisi dar zamanlarda adeta bir kurtarıcı olacak anneleriniz için. İçeceğini koyabileceği bölmesi olan geniş ve portatif bir masa. Uzun yolculuklarda veya şehir içi trafiğinde her araca lazım değil mi?
Elektriksiz El Isıtıcı Panduf
Annelerimizin kalbi sıcacıktır, elleri ise şifalı. Ama bu ellerinin her daim sıcak olduğunu göstermez elbette. Annelerimizin ellerini her daim sıcacık tutacak bu alet ile onun konforunu düşünen bir hediye seçebilirsiniz.
Elektriksiz el ısıtıcısı ile, soğuk kış günlerinde annelerinizin eli sıcacık olacak. Tıpkı yürekleri gibi :)
Kişiye Özel Klaket Fotoğraf Albümü
Anneler evlatları ile ilgili her anıyı hafızalarına kazırlar. Sık sık onları küçüklüğümüze dair hikayeleri en ince detayına kadar anlatırken dinleriz. En kıymetlililerinin hatıralarını hep kalplerinde ve zihinlerinde taşırlar. Annenize bu Anneler Gününde yeni anıları muhafaza edebileceği, klaket şeklinde bir fotoğraf albümü alabilirsiniz. Hatta bu albümü küçüklük fotoğraflarınızla süsleyebilir, ona nostaljik bir seyahat yaptırabilirsiniz.
Anılarla yaşayan güzel annelerimize ve de anneannelerimize alınabilecek muhteşem bir hediye seçeneği sizlerle...
Mıknatıslı Foto Askısı
Fotoğraf saklamayı ve sergilemeyi seven annelerimize modern ve farklı bir fotoğraf çerçevesi. Hatta fotoğraf askısı. Duvarlarda farklı stillerde kullanılabilecek mıknatıslı bu fotoğraf askısı, vestiyerlerdeki mezuniyet fotoğraflarınızı duvarlara taşıyacak.
Hediye seçiminde önemli olan annenizin nasıl bir yapıya sahip olduğu ve nerede en çok zaman geçirdiğidir. Örneğin anneniz mutfakta daha çok vakit geçiriyorsa ona özel bir hediye ile başlayabilirsiniz.
Anneler Günü'ne onu mutlu edebilecek hediyelerden bir tanesi çikolatalı çiçektir. Bu çiçek ile hem mutlu edebilir ve daha sonrasında beraber yiyebilirsiniz.
Ailenizin ne kadar mutlu bir tablo olduğunu gösterebilmek adına bir fotoğraf albümü de alabilirsiniz.
Onu mutlu edebilecek hediyelerden bir tanesi de yüzük olabilir. Ona bütçenize göre güzel bir yüzük de hediye edebilirsiniz.
Annenizin teknoloji ile arası iyi ve cep telefonu eskiyse ona bir telefon dahi hediye edebilirsiniz.
Ayakkabılar kadınların vazgeçilmezi olarak bilinir. Ona ihtiyacı doğrultusunda çok şık bir ayakkabı bile hediye edebilirsiniz.
Kitap ise kimileri için tamamen mutluluk kaynağıdır. Kitap okuyarak başka ufuklara açılmak bazıları için mükemmel bir haz kaynağıdır. Ona beğendiği tarzda bir kitap hediye ederek de çok mutlu edebilirsiniz.
Çanta veya parfüm setlerini de hediye edebileceğiniz listeye ekleyebilirsiniz.
Hediye vermek güzel olabilir ancak annenize verebileceğiniz en güzel hediye ona karşı gösterdiğiniz sevgi ve saygıdır.
Araştırmada katılımcılarının
yüzde 23'ü annelerini yemeğe götürmeyi,
yüzde 22'si mücevher,
yüzde 20'si cüzdan,
yüzde 13'ü saat,
yüzde 11'i tablet ve akıllı telefon,
yüzde 9'u kitap,
yüzde 7'si çikolata,
yüzde 6'sı seyahat-tatil,
yüzde 5'i hediye çeki,
yüzde 3'ü ise spor malzemeleri almayı tercih ediyor.
Yüzde 9'u ise annelerine kendi yaptıkları hediyeyi vereceklerini belirtiyor.ANNELER GÜNÜ 2018'DE NE ZAMAN?
Ülkemizde de yıllar boyu hiç etkisini kaybetmeyen Anneler Günü Mayıs'ın 2. Pazar günü kutlanır. 2018 yılında Anneler Günü 13 Mayıs'a denk geliyor. 2017 yılında ise 14 Mayıs'ta kutlandı.
Çocuklar ise şimdiden annelerine ne hediye alacağını veya nasıl bir sürpriz hazırlayacağını düşünüyor. Birçok çocuk harçlık biriktirerek, birçok çocuk da kendi elleriyle yaparak annesine hediye hazırlıyor.
Çocuklardan sevgisini ve ilgisini bir an olsun eksiltmeyen anneleri onurlandırmak için kutlanan Anneler Günü, ülkemizde 14 Mayıs 2017 Pazar günü kutlanacak. ANNELER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
1864'te doğan Jarvis, 13 çocuk doğuran bir annenin 10'uncu çocuğuydu. Ama ne yazık ki kardeşlerinden birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan 4 çocuktan biri Anna'ydı. Annesi Ann Maria Reeves Jarvis, Batı Virginia'lı savaş karşıt bir aktivist ve öğretmendi. Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra anneler için 'Arkadaşlık Günü' adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna'nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek 'Anneler Günü'nü ilan ettiği söylenir. EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ
1)Buket çiçek: Annenize o gün alabileceğiniz sevdiği güzel bir çiçek ile onu mutlu edebilirsiniz.
2)Çikolata: Günümüzde popüler olan el yapımı, özel çikolatalar ile annenize sürpriz yapabilirsiniz. Sevdiği aromaları içeren güzel kutulu bir çikolata onu şaşırtacaktır.
3)Mutfak Eşyaları: Annenizin hayatını kolaylaştıracak çeşitli mutfak eşyaları içerisinden ona uygun olanı seçip alabilirsiniz
4)Aksesuar: Sevgili annenize bir takı, şart veya çanta alabilir, onun beğenisini kazanabilirsiniz. Hem de bu aksesuarları her taktığında gözlerinde oluşan mutluluğu görebilirsiniz.
5)Kişiye özel hediyeler: Annenize ona özel yaptırabileceğiniz hediyeler ile kendisini özel hissettirebilirsiniz. Örneğin; 'En iyi anne sensin' yazılı bir plaket vererek hayatınızın kahramanının o olduğunu gösterebilirs