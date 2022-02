Eşinden Tom Brady'ye: 'Ya futbol ya ben'

Tüm zamanların en iyi oyun kurucusu olarak kabul edilen ve geçtiğimiz haftalarda 22 yıllık NFL kariyerine nokta koyan Tom Brady'ye eşi Gisele Bündchen tarafından rest çekildiği belirtildi.



Amerika'da yayınlanan "OK!" dergisinde yer alan habere göre; Bündchen'in Brady'ye "Ya futbol ya ben" şeklinde konuştuğu aktarıldı. Bündchen'in, Brady oynamaya devam ederse, yaşayabileceği fiziksel ve zihinsel sorunlardan korktuğu için söz konusu ifadeleri kullandığı aktarıldı.



Dergide bir kaynağa dayandırılarak yer alan sözler şu şekilde; "Bündchen, neredeyse 6 yıldır her gün bırakmasını istiyordu. Tom bir şey söyleyip, başka bir şey yapıyordu. Bırakma konusunda çok kararsızdı"



Brady ise emeklilik kararını açıklamadan önce katıldığı bir podcast yayınında, "Durum, benim ne istediğimle alakalı değil, bir aile olarak ne istediğimizle alakalı. Ailemle çok fazla zaman geçireceğim ve gelecekte neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



Öte yandan Bündchen, emeklilik kararının ardından, "Seninle ve yıllar boyunca üstesinden gelmek zorunda olduğun fiziksel ve duygusal her şeyle gurur duyuyorum. Özverine ve başardığın her şeye hayranım. Hayatının bir sonraki bölümü için ne kadar heyecanlı olduğunu biliyorum" sözleriyle eşine teşekkür etmişti.





