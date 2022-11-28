Esila Deniz'den bronz madalya

Milli sporcu Esila Deniz, Malta'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun üçüncü gününde kadınlar kategorisinde 5 sıklette müsabakalar yapıldı.
Müsabakalar sonucunda 47 kiloda tatamiye çıkan Esila Deniz bronz madalya kazandı.
Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 9'u kadın toplam 24 sporcu temsil ediyor.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun üçüncü gününde kadınlar kategorisinde 5 sıklette müsabakalar yapıldı.
Müsabakalar sonucunda 47 kiloda tatamiye çıkan Esila Deniz bronz madalya kazandı.
Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 9'u kadın toplam 24 sporcu temsil ediyor.
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