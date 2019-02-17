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Eşi istemedi, Quaresma kaldı

Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Ricardo Quaresma beklediği teklifleri alamayınca takımda kaldı.

Kaynak: Sabah
Eşi istemedi, Quaresma kaldı
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17 Şubat 2019 09:52
Yeni Malatyaspor maçının ardından sözleşmesi bitene kadar Beşiktaş'ta kalacağını ve şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Quaresma'nın Portekiz ve ABD'den istediği teklifi alamadığı için ayrılık kararından vazgeçtiği belirtildi.

Önünde sadece Çin seçeneği kalan Portekizli yıldızın, eşi Uzakdoğu'ya gitmek istemeyince fikir değiştirdiği öğrenildi

Ricardo Quaresma bu sezon Beşiktaş formasını terlettiği 17 maçta 2 gol atıp 9 asist yapma başarısı gösterdi

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