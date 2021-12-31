Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler kimdir?

O Ses Türkiye programında gösterdiği performansla dikkat çeken Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler kimdir sorusu google'da sıkça aratılmaya başlandı. İşte Berfu Yenenler kimdir sorusunun cevabı

31 Aralık 2021 15:08
Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler kimdir?
Berfu Yenenler kimdir sorusunun cevabı burada. Berfu Yenenler ya da evlenmeden önceki soyadıyla Berfu Yıldız, 11 Nisan 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. 1.80 boyundaki güzel Berfu Yenenler Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği mezunu. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp, 4. güzel olarak derecek kazanan Berfu Yenenler 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti. Şimdilerde Youtube kanalında içerik üreticiliği yapan Berfu Yenenler eğlenceli videolarla severlerinin karşısına çıkıyor.
9 Haziran 2019 yılında Eser Yenenler ile dünya evine giren Berfu Yenenler'in Kuzey adında bir oğlu var.

BERFU YENENLER KİMDİR?

Berfu Yıldız Yenenler, 1995 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezundur. Adını ilk kez 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurmuştur. Yine aynı yıl Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etmiştir.

BERFU YENENLER'İN BOYU, YAŞI, KİLOSU KAÇ?

Berfu Yenenler, 26 yaşında 1.76 metre boyunda, 53 kilo ve Terazi burcudur.

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