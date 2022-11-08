Esenler Erokspor, Erzurum'u kupanın dışına itti!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta Spor Toto 1. Lig ekibi Erzurumspor FK, 2. Lig ekibi Esenler Erokspor'u konuk etti.



Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 2-2 biten maçı Esenler Erokspor, penaltılar sonucu 5-3 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.



Erzurumspor'un golleri 21 ve 55. dakikalarda Eyüp Oskan'dan geldi. Esenler Erokspor'un golleri ise 62. dakikada İdris Furat ve 83. dakikada Mehmet Aygün'den geldi.



Kupada 5. tur kura çekimi 11 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.





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