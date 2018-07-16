"Eşek hoşaftan ne anlar" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Kim Milyoner Olmak İster?

"Eşek hoşaftan ne anlar" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusunun yanıtını merak edenler haberimizden faydalanabilir. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de atasözü hakkındaki sorunun yanıtı ve tüm detaylar...

16 Temmuz 2018 01:57
'Eşek hoşaftan ne anlar' şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Kim Milyoner Olmak İster?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü 14 Temmuz Cumartesi günü yayınlandı. Yayında sorulan "Eşek hoşaftan ne anlar" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu merak konusu oldu. Peki yarışmacı soruya doğru yanıt verdi mi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE EŞEK HOŞAFTAN NE ANLAR SORUSU
Eşek hoşaftan ne anlar şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

A) Tadına bakar, beğenmez

B) Tadına bakmaz, beğenir

C) Tanesini yer, suyunu bırakır

D) Suyunu içer, tanesini bırakır

Cevap: D) Suyunu içer, tanesini bırakır

BİR MİLYON LİRALIK SORUYU KAÇ KİŞİ GÖRDÜ?

Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'de sezon finalinin yapıldığı gece, Çağdaş İrfan Yıldırım 250 bin liralık ödüllü soruyu doğru cevap vermişti. Paul McCartney, The Beatles'in "A Day in The Life" şarkısının sonuna yerleştirdiği sesin sadece hangi hayvan tarafından duyulabileceğini söylemiştir" ve "Bir kız bana emmi dedi neyleyim" sözü hangi halk ozanına aittir" gibi sorularla karşılaştı. Galatasaray Lisesi öğrencisi böylece program tarihinde 1 milyon lira değerindeki soruyu görmeye hak kazanan ikinci kişi oldu.



MURAT YILDIRIM KİMDİR? 

Annesi ve babası aslen Mardinli olan Yıldırım, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da doğdu.Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden sekizinci senesinde mezun oldu. Özel hayatı 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İmane Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünya evine girdi. Kız istemek için Recep Tayyip ve Emine Erdoğan'ı devreye sokmuştu. Cumhurbaşkanı da düğün hediyesi olarak bir Kuran göndermiş Yıldırım, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı,

"örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi. Kariyeri Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. YÜO'daki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Yıldırım'ın televizyonla ilk tanışmasını sağlayan, 2003 yılında "Ölümsüz Aşk" dizisinin bir bölümünde küçük bir rol alması oldu. Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü.

2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti. 2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı. Başrolünü paylaştığı Tuba Büyüküstün ile Asi dizisinde "Demir" karakteri ile ününü perçinledi. Demir, 25 sene sonra, varlıklı biri olarak Antakya'ya geri dönen ve buradan toprak alan bir gençtir. Demir ve Asi arasında geçen gurur yüklü aşk ise dizinin konusunu oluşturmaktadır.

2009 yılında ise Asi dizisi sona erdikten sonra TMC yapım şirketi ile Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma imzalayan Yıldırım, dizide başrolü oynadı. 2012'de Tims Productions'ın yapımcılığını üstlendiği Show TV'de yayınlanan Suskunlar'da Ecevit karakterini canlandırdı . Dizide çocuk yaşta başlarından geçen bir kaza sonucunda girdikleri çocuk hapishanesinde yaşadıkları kötü olayların ardından suskun kalmayı seçen dört çocuğun büyüdükten ve ayrı yollarda ilerledikten sonra bir gün intikam almak için bir araya gelmeleri anlatılır.

MURAT YILDIRIM BABA MI OLUYOR?

Yıldırım, eşi İmane Elbani ile Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

Daha önce yaptığı açıklamalarda çocuk istediklerini söyleyen başarılı sunucu ve oyuncu, ikinci kez hastane çıkışı objektiflere takılınca 'Baba mı oluyor?' sorusunu akıllara getirdi.

Ciddi bir şey olmadığını ve kontrole gittiklerini belirten Yıldırım, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

İmane Elbani'nin 3 aylık hamile olduğu iddial edildi.

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