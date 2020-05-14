Esat Yontunç kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Esat Yontuç, Acun Ilıcalı'nın neyi oluyor?

Esat Yontunç kimdir, kaç yaşında gibi sorular üzerine TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında görenler ve izleyenler merak etti. Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı, hatta çocukluk arkadaşı olan Esat Yontunç kimdir, Esat Yontunç kaç yapında, Esat Yontunç nerelidir, Esat Yontunç Acun Ilıcalı'nın neyi oluyor? gibi merak edilenler bulunuyor.

14 Mayıs 2020 23:50
Esat Yontunç kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Esat Yontuç, Acun Ilıcalı'nın neyi oluyor?
Esat Yontunç Acun Medya'da Genel Koordinatör olarak görev almaktadır. Survivor yarışmasında Genel Koordinatör olan Esat Yontunç için kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? gibi sorular sorulmaktadır. Acun Medya ekibinden Esat Yontunç'a ait bilgileri okumak için haberimizde göz atabilirsiniz.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

5 Mayıs 1969 İstanbul doğumlu Esat Yontunç, Acun Medya Genel Koordinatörü'dür.
Orta ve lise öğretimini Moda Koleji'nde tamamlayan Esat Yontunç, İstanbul Üniversitesi Antropoloji bölümünden mezundur.

2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte "Acun Firarda" programını hazırlamıştır. Program 2006 yılında sona ermiştir.
2004 yılından beri Acun Medya'da genel koordinatör olarak görev alan Esat Yontunç; Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba İle Oyuna Geldik, Ver Fırına gibi bir çok büyük prodüksiyonlu ve bütçeli TV programının genel koordinatörlüğünü yapmıştır.



Esat Yontunç, 01 Mayıs 2016 tarihinde Survivor 2016 birleşme partisinde yapılacak eğlencede düzenlenen "Ünlüler-Gönüllüler Ses Yarışması"nda Oğuzhan Koç ve Seda Bakan ile birlikte jüri olarak ilk defa kamera önünde göründü.

Esat Yontunç, modacı Hande Gülşen ile 24 Ağustos 2017 tarihinde evlendiler

ESAT YONTUNÇ EVLİ Mİ?

Esat Yontunç hem Acun Medya şirketi ortağıdır hem de TV 8 kanalında yayınlanan Survivor başta olmak üzere birçok programın yapımcısıdır.

Esat Yontunç 2008 yılında Sine İçli ile evlenmiş 2010 yılında ise boşanmıştır. Güzel sunucu Burcu Esmersoy ile de bir süre birliktelik yaşayan Esat Yontunç, modacı Hande Gülşen ile uzun zaman beraber olduktan sonra evlenmiştir.





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