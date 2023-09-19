Esaret yeni (167) bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esaret son (166) bölüm full izle!

Esaret 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KANAL 7 TV sevilen dizisi Esaret son bölüm izle! Esaret 166. bölüm tamamı izle! Yayınlandığı her bölüm rekorlar kıran Esaret yeni bölümü izle! Esaret son bölüm seyret! Esaret yeni bölüm tamamı! Donmadan Esaret 9167. bölüm seyret! 2021 Esaret son bölüm KANAL 7 TV izle! Esaret 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Esaret dizisi KANAL 7 TV ekranlarında bu akşam 166. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 166. bölümün ardından şimdi de Esaret 167. bölüm için araştırmalarına başladılar. Esaret 167. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Esaret 167. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Esaret 167. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.Demirhanlı Konağı acı bir haberle sarsılır. Ailenin lideri, kudretli Orhun Demirhanlı'nın ikiz kız kardeşi, görev için gittiği Afrika'da korkunç bir cinayete kurban gider. Kız kardeşini almak için Afrika'ya giden ve acı gerçekle yüzleşen Orhun, kardeşinin katillerini cezalandırmayı kafasına koyar. Yüreğindeki intikam ateşiyle hayatına devam etmeye çalışan Orhun'un, Afrika'dan dönerken içinde kor bir ateş, yanında ise köle bir kız olan Hira vardır. Bundan sonra ne dünya eskisi gibi olacaktır ne de Orhun Demirhanlı…