Es-Es 1. Lig'e resmen veda etti

TFF 1. Lig'in 27. haftasında puan cetvelinin son sırasındaki Eskişehirspor, konuk olduğu Altınordu'ya 6-3 mağlup oldu ve lige veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Es-Es 1. Lig'e resmen veda etti
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04 Nisan 2021 15:25
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu, ligin son sırasındaki Eskişehirspor'u ağırladı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maç, Altınordu'nun 6-3 üstünlüğüyle tamamlandı ve Eskişehirspor'un 1. Lig'den düşmesi kesinleşti.

Altınordu'nun dört golünü 2, 32, 37 ve 77. dakikalarda Ahmet Dereli kaydetti. İzmir ekibinin diğer iki golü ise 30. dakikada Muzaffer Kocaer ve 89'da Burak İnce'den geldi.

Eskişehirspor'un gollerini ise 65. dakikada İbrahim Halil Öner, 80 ve 90. dakikalarda da Uğur Can Semizoğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Altınordu, 52 puanla 4. sıraya yerleşti. Eskişehirspor ise 8 puanla sonuncu sırada yer aldı.

Gelecek hafta Altınordu, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Eskişehirspor ise lider Giresunspor'u konuk edecek.



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