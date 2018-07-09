Erzurumspor'un yeni transferi Sunu: ''Şehir sempatik''

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürenLig'in yeni takımlarından, günü çift antrenmanla tamamladı.Mavi-beyazlı ekibin, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirdiği sabah ve akşam antrenmanlarına, yeni transferlerveda katıldı.Isınma hareketleri ve koşunun ardından futbolcular; kondisyon, dar alanda pas, taktik ve şut çalışmaları ile çift kale maç yaptı., yaptığı açıklamada, antrenmanların çok iyi geçtiğini ve takım arkadaşlarıyla iyi bir birliktelik kurduğunu söyledi.Takımda yeni olduğunu anımsatan, şunları kaydetti:Türk futbolunu daha önceleri de takip ettiğini vurgulayan sağ kanat oyuncusu,diye konuştu.Erzurum temsilcisi, 10 Haziran Salı günü yapacağı sabah ve akşam antrenmanlarıyla ilk etap kampını sürdürecek.