Erzurumspor'un yeni transferi Sunu: ''Şehir sempatik''

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Mavi-beyazlı ekibin, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirdiği sabah ve akşam antrenmanlarına, yeni transferler Özer Hurmacı, Emrah Başsan ve Gilles Sunu da katıldı.
Isınma hareketleri ve koşunun ardından futbolcular; kondisyon, dar alanda pas, taktik ve şut çalışmaları ile çift kale maç yaptı.
Gilles Sunu, yaptığı açıklamada, antrenmanların çok iyi geçtiğini ve takım arkadaşlarıyla iyi bir birliktelik kurduğunu söyledi.
Takımda yeni olduğunu anımsatan Sunu, şunları kaydetti:
"Türkiye'de futbol ofansif oynanıyor. Ben de kendi bölgemde, özellikle hızımla takıma destek olmak istiyorum. Umarım bunu gerçekleştirebilirim. Fransa'da oynamak istemedim, Erzurumspor haricinde başka yerlerden de teklif aldım. Türkiye'ye daha önce de gelmiştim. Erzurum'u gezdim, şehir küçük, sempatik ve güzel. Tüm olanakları karşılaştırarak diğer tekliflere bakıp burayı tercih ettim."
Türk futbolunu daha önceleri de takip ettiğini vurgulayan sağ kanat oyuncusu, "Şu an bir hedef koymadım kendime ama oynadığım bölge itibarıyla takıma ofansif olarak katkı sağlayıp gol atacağım. Takıma asist konusunda yardım edeceğim, elimden geleni yapacağım." diye konuştu.
Erzurum temsilcisi, 10 Haziran Salı günü yapacağı sabah ve akşam antrenmanlarıyla ilk etap kampını sürdürecek.
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Mavi-beyazlı ekibin, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirdiği sabah ve akşam antrenmanlarına, yeni transferler Özer Hurmacı, Emrah Başsan ve Gilles Sunu da katıldı.
Isınma hareketleri ve koşunun ardından futbolcular; kondisyon, dar alanda pas, taktik ve şut çalışmaları ile çift kale maç yaptı.
Gilles Sunu, yaptığı açıklamada, antrenmanların çok iyi geçtiğini ve takım arkadaşlarıyla iyi bir birliktelik kurduğunu söyledi.
Takımda yeni olduğunu anımsatan Sunu, şunları kaydetti:
"Türkiye'de futbol ofansif oynanıyor. Ben de kendi bölgemde, özellikle hızımla takıma destek olmak istiyorum. Umarım bunu gerçekleştirebilirim. Fransa'da oynamak istemedim, Erzurumspor haricinde başka yerlerden de teklif aldım. Türkiye'ye daha önce de gelmiştim. Erzurum'u gezdim, şehir küçük, sempatik ve güzel. Tüm olanakları karşılaştırarak diğer tekliflere bakıp burayı tercih ettim."
Türk futbolunu daha önceleri de takip ettiğini vurgulayan sağ kanat oyuncusu, "Şu an bir hedef koymadım kendime ama oynadığım bölge itibarıyla takıma ofansif olarak katkı sağlayıp gol atacağım. Takıma asist konusunda yardım edeceğim, elimden geleni yapacağım." diye konuştu.
Erzurum temsilcisi, 10 Haziran Salı günü yapacağı sabah ve akşam antrenmanlarıyla ilk etap kampını sürdürecek.
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