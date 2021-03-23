Erzurumspor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu

Mesut Bakkal ile yollarını ayıran BB Erzurumspor, İsmail Kartal ile el sıkıştı.

, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu
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23 Mart 2021 16:59
Mesut Bakkal ile yollarını ayıran BB Erzurumspor, en son Konyaspor'u çalıştıran Teknik Direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.

Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör İsmail Kartal'la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

İsmail Kartal, 8 Şubat'ta Konyaspor'daki görevinden ayrılmıştı.

Düşme hattından kurtulamıyor

Antalyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen BB Erzurumspor ligin alt sıralarından kurtulamıyor. Süper Lig'de oynadığı son maçlarda galip gelmekte zorlanan Dadaşlar son 9 maçta sadece Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Son 6 haftada galibiyeti unutan mavi-beyazlı takım 31. haftayı 27 puanla 19. sırada kapattı.





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