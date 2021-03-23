Düşme hattından kurtulamıyor

Mesut Bakkal ile yollarını ayıran BB Erzurumspor, en son Konyaspor'u çalıştıran Teknik Direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör İsmail Kartal'la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.İsmail Kartal, 8 Şubat'ta Konyaspor'daki görevinden ayrılmıştı.Antalyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen BB Erzurumspor ligin alt sıralarından kurtulamıyor. Süper Lig'de oynadığı son maçlarda galip gelmekte zorlanan Dadaşlar son 9 maçta sadece Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Son 6 haftada galibiyeti unutan mavi-beyazlı takım 31. haftayı 27 puanla 19. sırada kapattı.