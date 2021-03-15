Erzurumspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

BB Erzurumspor evinde karşılaştığı Trabzonspor ile sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Dadaşların bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı
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15 Mart 2021 14:40
BB Erzurumspor dün evinde karşılaştığı Trabzonspor ile sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Dadaşların bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Süper Lig'in 30. hafta maçında BB Erzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu'nda Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk etti.

Küme düşme hattını ve zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada gol sesi çıkmazken, takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı. Mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkan iki ekip beraberliğe razı oldu.

5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Erzurum gazetesinde yer alan habere göre; En son deplasmanda oynadığı Rizespor maçından 2-1 galip ayrılan BB Erzurumspor o günden sonra oynadığı 5 maçta da galip gelemedi. Dadaşlar oynadığı son 5 maçta sahadan 3 mağlubiyet 2 beraberlikle ayrıldı. 



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