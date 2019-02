"VAR sisteminin Türk futboluna adalet getireceğine inandık"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettikleri ve 1-0 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçının hakemine tepki gösterdi.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dün oynanan karşılaşmada maçın hakemi Özgür Yankaya'nın yanlış kararlar verdiği iddia edilerek, şu ifadelere yer verildi:"Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olduk. Bu skor rakibin oynayarak hak ettiği değil, hakemin hatalarının sonucudur. Müsabakanın başından sonuna kadar tüm takdir haklarını rakipten yanan kullanan, attığımız golü Video Hakem Uygulaması (VAR) kararıyla faul kararı vererek iptal eden, sahada oyuncularımızın tüm emeğini sahaya gömen bir orta hakem vardı."Açıklamada, maçın ilk yarısında gösterilen uzatma dakikasına hakemin uymadığına işaret edilerek, "41. dakikada attığımız golü iptal eden ve faul kararı verdikten sonra oyunun başlangıcı 45. dakikayı gösteriyordu. Sadece bu pozisyonda 4 dakika uzatması, üstelik sakatlık ve oyuncu değişiklikleri gibi uzatmanın daha da artacağı etkenler varken ilk yarının sonuna sadece 2 dakika ilave etti. Yine ikinci yarıda skandal bir ofsayt kararı verdi. VAR protokolü gereği pozisyonu devam ettirip sonra VAR aracılığıyla tekrar izlemesi ve karar vermesi gereken bir pozisyonumuzu ofsayt kararıyla sonlandırdı. Maçın son dakikalarında Egemen Korkmaz'a yapılan hareketi VAR sistemine danışmadan geçiştirdi." değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, daha önce oynanan Kasımpaşa, Akhisarspor ve Atiker Konyaspor maçlarında da hakem hatalarına maruz kalındığı savunuldu.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezon başında uygulamaya konan VAR sistemine bugüne kadar hep inandıklarının ancak verilen kararlara anlam veremediklerinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Tekrar seyredilen görüntülerle doğru kararlar verileceğine inanırken Çaykur Rizespor maçındaki golümüzü rakip oyuncuların bile itiraz etmemesine, yan hakemin gözü önünde olmasına ve golü vererek orta sahaya koşmasına, orta hakemin de önce golü verip ardından iptal etmesine anlam veremedik. VAR sisteminin yanlışı doğruya çevirmek olduğunu düşünürken, tam tersinin olmasını şaşkınlıkla karşıladık. Kamuoyunun gözü önünde Erzurumspor'umuzun haklılığı defalarca savunan yorumlar yapılırken bu hatalara maruz kalmamız çok üzücü."Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3 yıl üst üste başarı kazanarak Süper Lig'e çıktığının hatırlatıldığı ve lacivert-beyazlı ekibin bölgenin tek Süper Lig takımı olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:"Bu kenti yok saymak futbola ihanettir. Bu takım karşılaştığı haksızlığa yenik düşmeyecek ve ligde kalıcı olacaktır. Yaşanan bu olaylarla ilgili gerekli girişimlerde bulunup, uğradığımız haksızlığı her yerde dile getireceğiz. Süper Lig'e renk katan bütün futbol takımları için eşitlik ve adalet çağrımızı yineleyeceğiz. Direncimiz çalınan puanlarla kırılmayacak ve bundan sonra oynayacağımız her maç final olacak. Elbette adalet yerini bulacak."Taraftarların soğuk havaya rağmen maçlara yoğun ilgi gösterdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Her türlü zorluğa rağmen takımlarını yalnız bırakmayan taraftarımız her zaman destek veriyor. Çaykur Rizespor maçında da 15 bin seyircimiz soğuk havaya rağmen tribündeki yerini aldı. Bu şehrin en büyük markası olan Erzurumspor'un haklarını her şart ve koşullarda arayacağımızın bilinmesini istiyoruz."