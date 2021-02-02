Erzurumspor'dan ön liberoya hamle!

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rahman Buğra Çağıran'ı transfer etti.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki ön liberonun kadroya dahil edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin, Rahman Buğra Çağıran Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki ön liberonun kadroya dahil edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin, Rahman Buğra Çağıran Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.