Erzurumspor'dan ön liberoya hamle!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rahman Buğra Çağıran'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA
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Erzurumspor'dan ön liberoya hamle!
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02 Şubat 2021 00:33
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rahman Buğra Çağıran'ı transfer etti.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki ön liberonun kadroya dahil edildiği belirtildi. 

Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin, Rahman Buğra Çağıran Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.



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