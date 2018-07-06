- Yeni transferlerin açıklamaları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden, 4 futbolcuyu transfer etti.Kulübün tesislerinde düzenlenen ve asbaşkan Ünsal Kıraç ile sportif direktör Zafer Aynalı'nın da yer aldığı törende, Osmanlıspor'dan 31 yaşındaki Özer Hurmacı ve Angres'ten 27 yaşındaki kanat oyuncusu Gilles Christ Sunu ile 2'şer, Vitoria Setubal'den 26 yaşındaki Emrah Başsan ile 1+1 ve Karabağ'dan 29 yaşındaki kaleci İbrahim Sehic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.Ünsal Kıraç, törende yaptığı konuşmada, kulüp olarak transferlere devam ettiklerini söyledi.Süper Lig'de uzun yıllar oynayan orta saha oyuncusu Özer Hurmacı'nın artık sahaya "Dadaş Özer" olarak çıkacağını kaydeden Kıraç, şöyle konuştu:"Umuyorum ki Özer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da büyük başarılara imza atacak. Kendisi, kulübü çok sevdi ve ondan dolayı burayı tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Biz de onu çok sevdik. Çünkü onun spordaki ahlaki yapısını, verimliliğini, inatçı kişiliğini, sahada arkadaşlarıyla uyumunu ve hakim bir karakter olarak takıma sahip çıkmasını bizler yeğledik ve Erzurumspor'da böyle bir kişiliğin olmasının gerekliliğine inandık."Kıraç, Emrah Başsan'ın ise Pendikspor altyapısından çıkıp daha sonra Antalyaspor, Galatasaray ve Vitoria Setubal'de oynadığını hatırlattı.Emrah Başsan'ın yeteneğinin kendilerine güven verdiğini vurgulayan Kıraç, şunları kaydetti:"Kendisini ispat etmiş biri. 'Erzurumspor'da forma giymek istiyorum.' dedi. Hatta 25 numara boşsa onu bile istedi. 25 numarayı da özellikle istediği için bundan sonra 'Dadaş Emrah' diyebilirsiniz. Transferimiz hızla devam ediyor. Çalışmalarımızı derinden ve hızla yapmayı amaçlamıştık. Sehic de Bosna Hersek Milli Takımı'nın kalecisi. Umuyorum ki burada çok güzel başarılar yaşayacaktır. Hem kişilik hem de yetenek olarak önemli bir kaleci olduğuna bütün yönetim olarak karar verdik ve huzurlarınıza çıkarmış olduk."Mavi-beyazlı ekibin yeni oyuncularından Özer Hurmacı, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.Erzurum'a gelme konusunda karar almasının uzun sürmediğini anlatan Özer, "3-4 yıl boyunca çok başarılı giden bir takımın içine gireceğim. Süper Lig'de de birlikte başarılara imza atacağız diye düşünüyorum. Bu yönde de çalışacağız. İki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Orta sahada görev yapan Emrah Başsan ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yeni ve heyecanlı bir ekip olduğu için tercih ettiğini belirterek, "Önemli olan Erzurumspor'u kalıcı hale getirmek ve en güzel şekilde, birinci yılında güzel bir başarı ile bitirmek. Hayatım boyunca sorumluluk almaktan kaçınmadım ve kaçınmam. İnşallah Erzurumspor'a hayırlı olur ve kendi adıma da burada iyi bir çıkış yakalarım." diye konuştu.İbrahim Sehic ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transferinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.Birçok arkadaşının Erzurum'da mutlu olduğunu ve kendisine de buraya gelmesi konusunda telkinde bulunduğunu aktaran Sehic, "Beni burada çok sıcak karşıladılar. Kendimi evimde gibi hissettim. İnşallah hep birlikte çok büyük başarılara imza atacağız ve bunun çabasını göstereceğiz." şeklinde görüş belirtti.