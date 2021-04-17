Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Denizlispor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Denizli'de oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Erzurumspor oldu.



RODALLEGA 37 METREDEN ATTI



Erzurumspor'un ilk golünü 2. dakikada Emrah Başsan kaydetti. Denizlispor'un 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega, 46. dakikada tam 37 metre uzaklıktan ve 64. dakikada köşeye düzgün bir vuruşla attığı gollerle Denizlispor'u 2-1 öne geçirdi.



Pes etmeyen Erzurumspor, Elbasan Rashani'nin 79 ve 86. dakikalardaki golleriyle Denizlispor'u 3-2 mağlup etti. Erzurumspor'daki ilk gollerini atan Elbasan Rashani, takıma kritik 3 puanı getiren isim oldu.



Yılmaz Vural yönetimindeki 4. maçında ilk galibiyetini, genelde ise ligde 9 hafta sonra kazanan Erzurumspor puanını 31'e yükseltti. 6 haftadır kazanamayan Denizlispor 26 puanda kaldı.



Süper Lig'de çarşamba günü Denizlispor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Obertan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu eliyle çeldi. Ceza sahasındaki Emrah Başsan, dönen topu ağlara gönderdi: 0-1.

16. dakikada Sakıb Aytaç'ın kullandığı korner sonrası ceza sahasındaki Mustafa Yumlu'nun vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

17. dakikadaki kontratakta kaleci ile karşı karşıya kalan Emrah Başsan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Sacko'nun ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şutta, top yandan auta çıktı.

40. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya gelen Emrah Başsan'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

41. dakikada Murawski'nin ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas içindeki Mustafa Yumlu'nun kafa şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada Yukatel Denizlispor eşitliği sağladı. İkinci yarının ilk anlarında orta sahada rakibinden kaptığı topla kaleye yönelen Rodallega, yaklaşık 40 metreden yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 1-1.

64. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sol kanatta Sakıb Aytaç'ın pasında topla buluşan Rodallega, ceza sahası içinde çaprazdan ayak içi ile uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

79. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, eşitliği sağladı. Oltan Karakullukçu'nun ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu Rashani düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 2-2.

86. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor tekrar öne geçti. Omolo ile paslaşarak ceza sahasına giren Rashani, topu boş kaleye göndererek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı: 2-3.

90+2. dakikada ceza sahasında Oğuz Yılmaz'ın şutunda, topu kaleci kurtardı.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski (Dk. 58 Kubilay Aktaş), Özer Özdemir, Diskerud (Dk. 70 Hasan Ayaroğlu), Sacko (Dk. 84 Veton Tusha), Sagal, Rodallega

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Murat Uçar, Teikeu (Dk. 70 Gökhan Kardeş), Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Emrah Başsan, Omolo, Boumal, Novikovas (Dk. 56 Rashani), Obertan (Dk. 90 Rahman Buğra Çağıran), Ricardo Gomes (Dk. 70 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 2 Emrah Başsan, Dk. 79 ve 86 Rashani (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 46 ve 64 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Fabiano, (Yukatel Denizlispor), Dk. 35 Novikovas, Dk. 38 Hasan Hatipoğlu, Dk. 89 Boumal (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



