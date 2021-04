Erzurumspor'dan büyük hakem isyanı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son zamanlarda oynadıkları maçlarda hakem hataları iddiasıyla açıklamada bulundu.



Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezon öncesinde de Süper Lig'de mücadele edildiği ve yine hakem hataları ile karşı karşıya kalındığı belirtildi.



Son olarak oynanan Gençlerbirliği maçını anımsatan açıklamada, "İki sezon önce Süper Lig'de mücadele ederken tüm spor kamuoyunun kabul ettiği yapılan fahiş 'Hakem ve var' hataları nedeniyle Süper Lig'den düşürülen Erzurumspor'umuz, 2020-2021 sezonunda da aynı senaryoyla karşı karşıyadır. Haftalardır süregelen bu hatalara en son karşılaştığımız Gençlerbirliği maçında da devam edilmiştir. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bu sezon sonuna kadar ısrarla her şeye rağmen güvenerek ve inanarak beklediğimiz 'Eşitlik ve adalet' duygusunu bir çok maçta göremediğimizi belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.



İttifak Holding Konyaspor maçında da bir takım haksızlıkların yaşandığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Geçen hafta Konyaspor maçında rakibe ikinci sarı kartı veremeyen, net elle oynamaya penaltı veremeyen hakem Sarper Barış Saka'dan sonra bu hafta da sıkıntımız Suat Arslanboğa ile devam etti. Erzurum sana ne yaptı Suat Arslanboğa. Daha önceki maçlarımızda gerek hakem gerek VAR hakemi olarak nedenini bilmediğimiz şekilde bize karşı olumsuz bir tavır takınan ve düdüğünü hep bizim aleyhimize çalan Suat Arslanboğa bizi yine şaşırtmadı. Gençlerbirliği maçımızın da orta hakemi olan Suat Arslanboğa ve VAR hakemi Burak Şeker'in ''Verdikleri ve vermedikleri kararlar' karşısındaki şaşkınlığımızı hala üzerimizden atamadık. Kural ihlali gerekçesiyle penaltı pozisyonundan sonra golümüzü iptal eden ve kullandığımız ikinci penaltı sonrası aynı kural ihlalini yan hakemin uyarmasına rağmen hiçe sayan bu zihniyet aynı maçın son dakikasında futbolcumuz Leo Schwechlen'e yapılan penaltı pozisyonunu da es geçmiştir. VAR odasındaki hakemler de bu vurdumduymazlığa ortak olmuşlardır."



Açıklamada, hakemlerin daha adaletli maç yönetmesinin Türk futbolunun kalitesi açısından iyi olacağı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:



"Bugüne kadar birbirinden zor maçlarda cesur bir yönetim sergileyen, adaletli duruşlarından taviz vermeyen, sayıları az da olsa Türk hakemliğini en güzel şekilde temsil eden hakemlerimizin sayısının artmasını istiyor, tereddütle, endişeyle soğukkanlılığını yitirerek dış dünyadan etkilenen hakemlerin sayısının azalmasını istiyoruz. Buna rağmen sahada gördüğünü çalan hakemlerin olduğu, maça göre, takıma göre değil, kurallara göre maçların yönetildiği, hakemlerin değil müsabakaların konuşulacağı bir lig temenni ediyoruz. Biz Erzurumspor olarak sadece bu sezon değil, oynadığımız tüm müsabakalarda her sezon, son maçın son düdüğü çalana dek, ısrarla, her şeye rağmen hakemlere yeniden güvenerek ve adalet mekanizmasına inanarak maçlarımıza çıkacağız."