Aradığı forveti Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulan Erzurumspor, Welliton ile anlaşmıştı.
Daha önce Kayserispor forması giyen Brezilyalı oyuncu ile maddi konularda da uzlaşan Dadaşlar, Sambacı'nın takıma katılmasını bekliyor.
Welliton'un en geç pazar günü Türkiye'de olacağı öğrenildi. Welliton, bu sezon Sharjah FC formasıyla çıktığı 13 maçta 15 gol, 4 asistle oyna
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Daha önce Kayserispor forması giyen Brezilyalı oyuncu ile maddi konularda da uzlaşan Dadaşlar, Sambacı'nın takıma katılmasını bekliyor.
Welliton'un en geç pazar günü Türkiye'de olacağı öğrenildi. Welliton, bu sezon Sharjah FC formasıyla çıktığı 13 maçta 15 gol, 4 asistle oyna
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın