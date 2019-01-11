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Erzurumspor'da Welliton yolda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor, bir dönem Mersin İdman Yurdu ve Kayserispor formaları giyen Welliton ile anlaştı.

Kaynak: Fanatik
Erzurumspor'da Welliton yolda
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11 Ocak 2019 10:28
Aradığı forveti Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulan Erzurumspor, Welliton ile anlaşmıştı.

Daha önce Kayserispor forması giyen Brezilyalı oyuncu ile maddi konularda da uzlaşan Dadaşlar, Sambacı'nın takıma katılmasını bekliyor.

Welliton'un en geç pazar günü Türkiye'de olacağı öğrenildi. Welliton, bu sezon Sharjah FC formasıyla çıktığı 13 maçta 15 gol, 4 asistle oyna

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