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Erzurumspor'da sevinç; "Geriye düşseydik, yine çevirecektik"

TFF 1. Lig'in 17. hafta maçında Altınordu'yu 2-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu konuştu

Kaynak: AA
Erzurumspor'da sevinç; 'Geriye düşseydik, yine çevirecektik'
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24 Aralık 2017 16:23
 TFF 1. Lig'in 17. hafta maçında Altınordu'yu 2-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Altıparmak, Altınordu'nun iyi bir takım olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Altınordu, yaş ortalaması ve yerli oyuncularıyla takdir ettiğimiz bir takım. Futbolcularımı tebrik ediyorum, maçı hiç bırakmadılar. Oyuna iyi başladık. Bugün inancımız çok fazlaydı. Geriye düşseydik, yine maçı çevirecektik. Hedeflerimizi tutturduğumuz için çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum."

 - Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un son haftalarda iyi sonuçlar aldığını ifade etti.

Erzurum'a puan almak için geldiklerini dile getiren Eroğlu, "Penaltıyı değerlendiremedik. İkinci yarıda rakip takımın seyirciyle üzerimize geleceğini biliyorduk. Kalemizde golü bulunca maçı bırakmadık. Savunmada dengesiz yakalandığımız pozisyonlar oldu ve duran toptan gol yedik. Rakibimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

 
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