Erzurumspor'da Scarione sürprizi

Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, transfer bombalarını art arda patlatmaya başladı. Kadrosunu 14 yeni isimle güçlendiren ve son olarak önceki gün Moussa Kone ve Ridge Munsy'e imza attıran Mavi-Beyazlılar, Oscar Scarione transferinde de mutlu sona çok yakın... Göztepe'nin kadroda düşünmediği Arjantinli 10 numara için bonservis bedeli ödenmeyecek. Hatta Scarione'nin, İzmir ekibinden bu seneki maaşının bir kısmını da alacağı öğrenildi. 3 sezon Kasımpaşa forması giyen ve geçen yıl da Göztepe'de oynayan Scarione, lig tercübesi nedeniyle Erzurumspor'un tercihi oldu.Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Scarione'nin 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Süper Lig kariyerinde toplam 111 maça çıkan Tangocu, 43 gol atarken, 15 de asist yaptı. Erzurumspor, Scarione'yi bitirmesi halinde 2 takviye daha yapıp transfer çalışmalarını noktalayacak.Geride bıraktığımız sezonun ilk 9 haftasında sürekli ilk 11'de şans bulan, oynadığı oyunla da göz dolduran Oscar Scarione sakatlığı sonrasında eski formundan uzak kaldı. Geçen sezon yalnızca 17 maçta görev yapan Arjantinli yıldız, bu sezon ise forma şansı bulabileceği bir takımda tekrardan kendisini kanıtlamak istiyor.