Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor, Erkan Sözeri'nin ayrılığının ardından yeni teknik direktörünü açıkladı.
Mavi - beyazlı ekip, son olarak Süper Lig takımlarından Denizlispor'da görev yapan Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı.
Özdilek, anlaşmanın ardından bu sabah yapılan idmanda takımın başında yer aldı.
53 yaşındaki teknik adam, daha önce 2018/2019 sezonunda Süper Lig'de yer alan Erzurumspor'u çalıştırmış ve takımın başında 18 karşılaşmaya çıkmıştı.
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Mavi - beyazlı ekip, son olarak Süper Lig takımlarından Denizlispor'da görev yapan Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı.
Özdilek, anlaşmanın ardından bu sabah yapılan idmanda takımın başında yer aldı.
53 yaşındaki teknik adam, daha önce 2018/2019 sezonunda Süper Lig'de yer alan Erzurumspor'u çalıştırmış ve takımın başında 18 karşılaşmaya çıkmıştı.
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