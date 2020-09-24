Erzurumspor'da Kayseri maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül Cumartesi günü mavi-beyazlı takımın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacağı maç öncesi, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı.



Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarının testleri negatif çıktı.



