Erzurumspor'da Kayseri maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Erzurumspor'da Kayseri maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı
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24 Eylül 2020 16:44
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül Cumartesi günü mavi-beyazlı takımın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacağı maç öncesi, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı.

Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarının testleri negatif çıktı.



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