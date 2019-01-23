BB Belediye Erzurumspor, 3 şampiyonluk yaşadığı kadrosunda yeralan ortaya saha oyuncusu Erhan Çelenk ile yolların ayrıldığını açıkladı.Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2015 yılı Ağustos ayı transfer döneminde Darıca Gençlerbirliği'nden transfer edilen Erhan Çelenk, başarılı performansıyla dikkat çekmişti.Takımının 3'üncü Lig, 2'inci Lig ve 1'nci Lig'de yaşadığı şampiyonluklarda pay sahibi olan Erhan Çelenk, Spor Toto Süper Lig'de kısa süreli mavi-beyazlı formayı giydi. 29 yaşındaki Akçaabat doğumlu futbolcu, bu sezon BB. Erzurumspor'la toplam 11 maça çıkarken, 4'ünde ilk 11'de oynadı. 427 dakika sahada kalan oyuncu, bir sarıkart gördü.Çelenk'in eski hocası Mehmet Altıparmak'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Gazişehir Gaziantep FK'ya imza atacağı öğrenildi.BB. Erzurumspor Kulübünden yapılan açıklamada,denildi.