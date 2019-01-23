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Erzurumspor'da kaptan Erhan ile yollar ayrıldı

BB Belediye Erzurumspor, 3 şampiyonluk yaşadığı kadrosunda yeralan ortaya saha oyuncusu Erhan Çelenk ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA
Erzurumspor'da kaptan Erhan ile yollar ayrıldı
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23 Ocak 2019 15:34
BB Belediye Erzurumspor, 3 şampiyonluk yaşadığı kadrosunda yeralan ortaya saha oyuncusu Erhan Çelenk ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2015 yılı Ağustos ayı transfer döneminde Darıca Gençlerbirliği'nden transfer edilen Erhan Çelenk, başarılı performansıyla dikkat çekmişti.

Takımının 3'üncü Lig, 2'inci Lig ve 1'nci Lig'de yaşadığı şampiyonluklarda pay sahibi olan Erhan Çelenk, Spor Toto Süper Lig'de kısa süreli mavi-beyazlı formayı giydi. 29 yaşındaki Akçaabat doğumlu futbolcu, bu sezon BB. Erzurumspor'la toplam 11 maça çıkarken, 4'ünde ilk 11'de oynadı. 427 dakika sahada kalan oyuncu, bir sarıkart gördü.

Çelenk'in eski hocası Mehmet Altıparmak'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Gazişehir Gaziantep FK'ya imza atacağı öğrenildi.

BB. Erzurumspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Erhan Çelenk'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kaptanımız Erhan Çelenk'e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler, kazanılan şampiyonluklardaki unutulmazı katkıları nedeniyle teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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