Erzurumspor'da iki futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi

TFF 1. Lig takımlarından Erzurumspor'da iki futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildiği açıklandı.

Haber; AA
Erzurumspor'da iki futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi
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30 Ağustos 2020 17:39
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da iki futbolcunun daha koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol takımımızda Kovid-19 belirtilerine rastlanan iki futbolcumuza yapılan testlerin sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız karantina altına alınarak tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Erzurum temsilcisinde daha önce yeni transfer Arturo Mina ile başka bir futbolcunun da testlerinin pozitif çıkmasının ardından izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı bildirilmişti.

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