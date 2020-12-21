Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı!

Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi.
Mehmet Özdilek'in ardından göreve gelen Hüseyin Çimşir ile 4 lig maçına çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor puan alamadı.
Hüseyin Çimşir yönetimindeki 4 maçta gol atamayan Erzurumspor, kalesinde 10 gol gördü.
YERİNE HİKMET KARAMAN
Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'in görevden alınmasının ardından prensip anlaşmasına varılan Hikmet Karaman ile resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
İşte Hüseyin Çimşir'in Erzurumspor kariyeri
X 0-2 Konyaspor
X 0-3 Hatayspor
X 0-1 Gençlerbirliği
X 0-4 Beşiktaş
Mehmet Özdilek'in ardından göreve gelen Hüseyin Çimşir ile 4 lig maçına çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor puan alamadı.
Hüseyin Çimşir yönetimindeki 4 maçta gol atamayan Erzurumspor, kalesinde 10 gol gördü.
YERİNE HİKMET KARAMAN
Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'in görevden alınmasının ardından prensip anlaşmasına varılan Hikmet Karaman ile resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
İşte Hüseyin Çimşir'in Erzurumspor kariyeri
X 0-2 Konyaspor
X 0-3 Hatayspor
X 0-1 Gençlerbirliği
X 0-4 Beşiktaş