Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı!

Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan yapılan açıklamada " Teknik direktörümüz Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımıza kattıkları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.



Mehmet Özdilek'in ardından göreve gelen Hüseyin Çimşir ile 4 lig maçına çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor puan alamadı.



Hüseyin Çimşir yönetimindeki 4 maçta gol atamayan Erzurumspor, kalesinde 10 gol gördü. Hüseyin Çimşir, Süper Lig tarihinde bir takımın başında dört maça çıkıp gol sevinci yaşayamadan görevinden ayrılan ilk teknik direktör oldu.



YERİNE HİKMET KARAMAN



Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'in görevden alınmasının ardından prensip anlaşmasına varılan Hikmet Karaman ile resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.



İşte Hüseyin Çimşir'in Erzurumspor kariyeri



X 0-2 Konyaspor

X 0-3 Hatayspor

X 0-1 Gençlerbirliği

X 0-4 Beşiktaş







