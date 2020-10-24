Erzurumspor'da hakem tepkisi; 'Haksız kararlar var'

BB Erzurumspor Başkan Yardımcısı Ömer Düzgün, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından hakemlere tepki gösterdi.



Hakemlerin yanlış kararlar verdiğini kaydeden Düzgün, "Futbolda gerçekten oynayanın kazanacağı bir şeklin ortaya çıkması lazım. Bu akşam da Erzurumspor aleyhine olmaması gereken haksız kararlar verildi. Olsun, canınız sağ olsun diyelim, inşallah daha güzel maçlar izleyeceğiz. Galatasaray'ın ilk golü öncesinde faul var. Faulden gol yediğinde takımın da morali bozuluyor, Galatasaray ile oynuyorsun, kolay olmuyor. Yine de teknik ekibimizi tebrik ediyorum, inşallah bir daha böyle kararlar verilmez. Futbolda hak eden kazanmalı, hakemlerle bir yere gidilmez. Atamalarda dikkatli olmalı. Arda Kardeşler yanlış görebilir ama VAR var, o düzeltmeli." ifadelerini kullandı.



