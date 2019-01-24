Erzurumspor'da Beşiktaş maçı öncesi iki eksik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Cuma günü konuk olacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp binasının yanındaki tesislerde, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde idmana çıkan mavi-beyazlı ekip, yaklaşık 1 saat süren çalışma yaptı.
Hava sıcaklığının 1 derece olarak hissedildiği kentte koşu, ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan Erzurum temsilcisi, idmanın ardından İstanbul'a gitmek üzere hava yoluyla kentten ayrıldı.
Yeni transferlerin de yer aldığı kafileye rahatsızlıkları bulunan Özer Hurmacı ve Arsen Khubulov dahil edilmedi.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
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Kulüp binasının yanındaki tesislerde, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde idmana çıkan mavi-beyazlı ekip, yaklaşık 1 saat süren çalışma yaptı.
Hava sıcaklığının 1 derece olarak hissedildiği kentte koşu, ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan Erzurum temsilcisi, idmanın ardından İstanbul'a gitmek üzere hava yoluyla kentten ayrıldı.
Yeni transferlerin de yer aldığı kafileye rahatsızlıkları bulunan Özer Hurmacı ve Arsen Khubulov dahil edilmedi.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın