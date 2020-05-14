Erzurumspor'da 11 kişinin testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, 4'ü futbolcu olmak üzere kulüpte 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve şüpheli 12 kişinin de tekrar teste gireceğini açıkladı.
Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Erzurumspor'umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
BB Erzurumspor'da tüm ekip, 11 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından kulüp binasında karantinaya alındı.
ÖMER ŞİŞMANOĞLU: "HELAL OLSUN TFF"
Oyunculardan Ömer Şişmanoğlu, 11 kişinin pozitif çıkması sonrasında TFF'ye isyan ederken, "Helal olsun TFF, olacağı buydu zaten ve şu anda 11 kişi pozitif çıktı, birkaç gün içinde 20 kişinin daha olduğu haberi gelir" ifadelerini kullandı. Hasan Ayaroğlu da bir video paylaşarak, "Bu ortamda maçlara devam edebileceğimizi düşünüyor musunuz gerçekten?" mesajını verdi.
GİRESUNSPOR'DA BİR POZİTİF
Öte yandan bir diğer 1. Lig ekibi Giresunspor, bir kulüp çalışanının testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Takımımızda, 12 Mayıs Salı Pazartesi tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Yapılan testin sonuçlarına göre 1 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmış olup, gerekli tedavilere ise başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, 1. Lig'de müsabakalar 19 Haziran tarihinde başlayacak.
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Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Erzurumspor'umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
BB Erzurumspor'da tüm ekip, 11 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından kulüp binasında karantinaya alındı.
ÖMER ŞİŞMANOĞLU: "HELAL OLSUN TFF"
Oyunculardan Ömer Şişmanoğlu, 11 kişinin pozitif çıkması sonrasında TFF'ye isyan ederken, "Helal olsun TFF, olacağı buydu zaten ve şu anda 11 kişi pozitif çıktı, birkaç gün içinde 20 kişinin daha olduğu haberi gelir" ifadelerini kullandı. Hasan Ayaroğlu da bir video paylaşarak, "Bu ortamda maçlara devam edebileceğimizi düşünüyor musunuz gerçekten?" mesajını verdi.
GİRESUNSPOR'DA BİR POZİTİF
Öte yandan bir diğer 1. Lig ekibi Giresunspor, bir kulüp çalışanının testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Takımımızda, 12 Mayıs Salı Pazartesi tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Yapılan testin sonuçlarına göre 1 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmış olup, gerekli tedavilere ise başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, 1. Lig'de müsabakalar 19 Haziran tarihinde başlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın