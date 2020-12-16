Erzurumspor'da 1 futbolcu ve 1 yöneticinin testi pozitif

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, 1 yönetici ve 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesi öncesinde futbolcu, yönetici ve teknik ekibe Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.



Testlerin sonuçlandığı aktarılan açıklamada, "1 futbolcu ve 1 yöneticimizin testi pozitif sonuçlanmıştır. Futbolcumuz ve yöneticimizin izolasyon ve tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



