Erzurumspor'da 1 futbolcu ve 1 yöneticinin testi pozitif

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, 1 yönetici ve 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesi öncesinde futbolcu, yönetici ve teknik ekibe Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Testlerin sonuçlandığı aktarılan açıklamada, "1 futbolcu ve 1 yöneticimizin testi pozitif sonuçlanmıştır. Futbolcumuz ve yöneticimizin izolasyon ve tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesi öncesinde futbolcu, yönetici ve teknik ekibe Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Testlerin sonuçlandığı aktarılan açıklamada, "1 futbolcu ve 1 yöneticimizin testi pozitif sonuçlanmıştır. Futbolcumuz ve yöneticimizin izolasyon ve tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.