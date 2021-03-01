Erzurumspor'a Gabriel Obertan müjdesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Fenerbahçe maçında sakatlanan Gabriel Obertan geri döndü.

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Erzurumspor'a Gabriel Obertan müjdesi
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01 Mart 2021 18:06
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. 

Fenerbahçe maçında sakatlanarak 8 hafta sahalardan uzak kalan Gabriel Obertan, antrenmanda takımla çalıştı.

Erzurum temsilcisi, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



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