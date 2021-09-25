Erzurumspor, zirveyi 3 golle takip etti!

TFF 1. Lig'de 7. hafta mücadelesinde Erzurumspor, konuk ettiği Adanaspor'u 3-1 mağlup etti ve 5. galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor, zirveyi 3 golle takip etti!
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25 Eylül 2021 17:54
TFF 1. Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Erzurumspor, Adanaspor'u ağırladı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Roche, 67. dakikada Gökhan Alsan ve 69. dakikada Novikovas attı. Adanaspor'un tek sayısını ise 83. dakikada Samed Kaya kaydetti.

Bu sonucun ardından Erzurumspor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 15 puanla 2. sırada yer aldı. Üç maçtır kazanamayan Adanaspor ise 6 puanla 13. sırada yer aldı.

Erzurumspor, gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına gidecek. Adanaspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.


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