Erzurumspor - Altınordu maçı! TFF 1. Lig'de 17. hafta mücadelesinde Mehmet Altıparmak'ın takımı BB Erzurumspor ile Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Altınordu kozlarını paylaştı.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor 2-1 kazandı
Mücadelenin 35. dakikasında kazanılan penaltıda Altınordu'dan Kerim Avcı topu filelere gönderemedi ve ilk devre 0-0 tamamlandı. 61'de Burhan Eşer, Erzurumspor'u öne geçirdi. 80. dakikada Erdoğan Yeşilyurt bu gole yanıt verdi. Erzurumspor'da Hamza Younes, 90+3'te frikikten kaleci Erce Kardeşler'i avlayarak takımına 3 puanı getirdi.
Alınan bu sonucun ardından BB Erzurum, yenilmezlik serisini 6 maça çıkartarak 24 puana yükseldi. Altınordu ise 20 puanda kaldı
İkinci devrenin ilk maçında Erzurumspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Altınordu sahasında Elazığspor'u ağırlayacak
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Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor 2-1 kazandı
Mücadelenin 35. dakikasında kazanılan penaltıda Altınordu'dan Kerim Avcı topu filelere gönderemedi ve ilk devre 0-0 tamamlandı. 61'de Burhan Eşer, Erzurumspor'u öne geçirdi. 80. dakikada Erdoğan Yeşilyurt bu gole yanıt verdi. Erzurumspor'da Hamza Younes, 90+3'te frikikten kaleci Erce Kardeşler'i avlayarak takımına 3 puanı getirdi.
Alınan bu sonucun ardından BB Erzurum, yenilmezlik serisini 6 maça çıkartarak 24 puana yükseldi. Altınordu ise 20 puanda kaldı
İkinci devrenin ilk maçında Erzurumspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Altınordu sahasında Elazığspor'u ağırlayacak
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