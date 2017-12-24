TFF 1. Lig'de 17. hafta mücadelesinde Mehmet Altıparmak'ın takımı BB Erzurumspor ile Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Altınordu kozlarını paylaştı.Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor 2-1 kazandıMücadelenin 35. dakikasında kazanılan penaltıda Altınordu'dan Kerim Avcı topu filelere gönderemedi ve ilk devre 0-0 tamamlandı. 61'de Burhan Eşer, Erzurumspor'u öne geçirdi. 80. dakikada Erdoğan Yeşilyurt bu gole yanıt verdi. Erzurumspor'da Hamza Younes, 90+3'te frikikten kaleci Erce Kardeşler'i avlayarak takımına 3 puanı getirdi.Alınan bu sonucun ardından BB Erzurum, yenilmezlik serisini 6 maça çıkartarak 24 puana yükseldi. Altınordu ise 20 puanda kaldıİkinci devrenin ilk maçında Erzurumspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Altınordu sahasında Elazığspor'u ağırlayacak