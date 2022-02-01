Erzurumspor, Yücel İldiz'le sözleşme imzaladı!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yücel İldiz'le sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor, Yücel İldiz'le sözleşme imzaladı!
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01 Şubat 2022 15:52
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör görevine Yücel İldiz getirildi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yücel İldiz ile resmi sözleşme imzaladık camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 6 Şubat Pazar günü konuk edeceği Manisa FK maçı hazırlıklarına, bugün yeni teknik direktör İldiz yönetiminde devam etmesi bekleniyor.

Erzurum temsilcisinde, ligin 22. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 2-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrılmıştı.

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