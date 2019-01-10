Forvet bölgesi için Welliton ile anlaşan ve Brezilyalı golcünün artık Türkiye'ye gelmesini bekleyen Erzurumspor, kanat transferinde de iç piyasaya yöneldi.Mavi- Beyazlı ekip, ilk yarıda Ankaragücü forması giyen Youness Mokhtar'ı listesine aldı.Alacakları ödenmediği için başkent ekibiyle yollarını ayırdığını açıklayan Faslı yıldızın da Erzurum'a gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Mokhtar bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiled