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Erzurumspor yeni transferlerle çalıştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni transferler Egemen Korkmaz, Özer Hurmacı ve Gilles Sunu takımla çalıştı.

Kaynak: AA
Erzurumspor yeni transferlerle çalıştı
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25 Temmuz 2018 14:05
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde antrenman yaptı. İdmanı sportif direktör Zafer Demir de izledi.

Antrenmana 5'e 2 pas çalışması ve koşu ile başlayan futbolcular, yaklaşık 2 saat süren idmanı çift kale maçla tamamladı.

Yeni transferler Egemen Korkmaz, Özer Hurmacı ve Gilles Sunu, antrenmanda takımla çalıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

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