Erzurumspor yeni transferlerle çalıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde antrenman yaptı. İdmanı sportif direktör Zafer Demir de izledi.Antrenmana 5'e 2 pas çalışması ve koşu ile başlayan futbolcular, yaklaşık 2 saat süren idmanı çift kale maçla tamamladı.Yeni transferler Egemen Korkmaz, Özer Hurmacı ve Gilles Sunu, antrenmanda takımla çalıştı.Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.