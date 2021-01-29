Erzurumspor, Yacouba Coulibaly'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yacouba Coulibaly'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA
Abone Ol
Erzurumspor, Yacouba Coulibaly'i kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2021 20:51
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, defans oyuncusu Yacouba Coulibaly'i kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki sol bek Yacouba Coulibaly'nin transfer edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yacouba Coulibaly, Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Burkina Fasolu futbolcu, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre forması giymişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için