Erzurumspor ve Karagümrük puanları paylaştı!

BB Erzurumspor ile Fatih Karagümrük, 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor ve Karagümrük puanları paylaştı!
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03 Mart 2021 15:28
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Erzurumspor, 17. dakikada Aatif Chahechouhe'nin penaltı golüyle öne geçti. Fatih Karagümrük, 30. dakikada Arthur Sobiech ile bu gole cevap verdi.

Karagümrük, 53. dakikada Castro ile öne geçti. Erzurumspor bu gole 63. dakikada Osman Çelik ile cevap verdi.

İstanbul takımlarını konuk ettiği 8 maçı da kazanamayan BB Erzurumspor, 3 maç sonra ilk kez puan aldı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor 26, Fatih Karagümrük ise 41 puana yükseldi.

Erzurumspor, bir sonraki maçında Göztepe'ye konuk olacak. Fatih Karagümrük ise evinde MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.



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