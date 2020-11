Süper Lig'de 7 hafta maçında Erzurumspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Göztepe'nin golünü 13. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti. Erzurumspor'un golü 67. dakikada (penaltı) Arvydas Novikovas'tan geldi.



Göztepe'de Lamine Gassama sakatlandığı için 22. dakikada oyundan çıktı ve yerini Obinna Nwobodo'ya bıraktı.



Bu beraberliğin ardından 4 haftadır kazanamayan Erzurumspor ve 6 haftadır kazanamayan Göztepe 8'er puana ulaştı.



Milli aranın ardından Erzurumspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe, Ankaragücü'nü ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunmasından seken topa ceza alanı dışındaki Guilherme gelişine çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak kale direği üzerinden az farkla auta gitti.

9. dakikada Novikovas'ın ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Murat Uçar'ın yerden içeri gönderdiği topu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Halil Akbunar'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan da seken topu çizgi önündeki Ndiaye kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

36. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Novikovas, direk dibine doğru sert vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada topla ceza alanına giren Sissoko, önünü boşaltmak isterken topa basarak dengesini kaybetti. Bunun üzerine Göztepe savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

54. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın pasıyla savunma arkasında sarkan Guilherme, soldan gelen Tripic'i gördü. Tripic'in yerden sert şutunda köşeye giden topu kaleci Farnolle son anda kornere çeldi.

68. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Orta alandan gönderilen uzun pasla ceza sahası içine giren Rashad Muhammed, Burekovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Novikovas topu ağlara gönderdi: 1-1.

71. dakikada Tripic'in sol kanattan orta şut karışımı vuruşunda, kaleciyi geçen topu arka direkte Guilherme üstten auta gönderdi.

82. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza alanında topla buluşan Mina, arka direkte topu önünde buldu. Bu oyuncunun çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90+2. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeye çok yaklaştı. Rashad Muhammed'in ceza alanı içine çektiği şutta savunmadan seken top Sadiku'nun önünde kaldı. Müsait durumda topa vuran Sadiku, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi.

90+5. dakikada ceza sahasının hemen önünde serbest vuruş kullanan Guilherme'nin şutunda, top kale diğerinin üstüne çarparak geri döndü. Pozisyonun devamında Yalçın Kayan bekletmeden çektiği şutta kaleci Farnolle topu çizgiden çıkardı.



Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Orkun Aktaş

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan Hatipoğlu, Mucahid Albayrak, İbrahim Akdağ (Dk. 78 Osman Çelik), Petrus Boumal (Dk. 62 Donald), Sissoko, Novikovas, Emrah Başsan (Dk. 62 Rashad Muhammed), Ricardo Gomes (Dk. 86 Sadiku)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 22 Nwobodo), Atınç Nukan (Dk. 79 Titi), Mihojevic, Burekovic, Kubilay Sönmez (Dk. 71 Yalçın Kayan), Soner Aydoğdu (Dk. 80 Burak Süleyman), Halil Akbunar, Guilherme, Tripic (Dk. 80 Mossoro), Ndiaye

Goller: Dk. 13 Ndiaye (Göztepe), Dk. 68 Novikovas (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı Kart: DK. 90+4 Sadiku (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)