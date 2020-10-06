Erzurumspor, Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor ile 10 Ekim Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Erzurumspor, Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak
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06 Ekim 2020 15:12
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor ile 10 Ekim Cumartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maç nedeniyle verilen arada Trabzonspor ile hazırlık karşılaşması oynayacak. 

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda cumartesi günü oynanacak hazırlık maçı, saat 16.00'da başlayacak.

 


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