TFF 1. Lig'de 29. hafta maçında Erzurumspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Erzurumspor oldu.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Batuhan Artarslan kaydetti.
Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Erzurumspor puanını 50'ye yükseltti ve Bursaspor ile aradaki farkı 4'e çıkardı. Ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor 11 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de gelecek hafta Erzurumspor, Osmanlıspor'a konuk olacak. Eskişehirspor, Altay'ı ağırlayacak.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Batuhan Artarslan kaydetti.
Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Erzurumspor puanını 50'ye yükseltti ve Bursaspor ile aradaki farkı 4'e çıkardı. Ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor 11 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de gelecek hafta Erzurumspor, Osmanlıspor'a konuk olacak. Eskişehirspor, Altay'ı ağırlayacak.