Erzurumspor son dakikada yıkıldı!

Spor Toto 1. Lig 17. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı.



Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.



Erzurum'a puanı getiren golleri, 43. dakikada Emircan Altıntaş, 79. dakikada Aykut Demir ve 83. dakikada Süleyman Koç kaydederken, Keçiörengücü'nün gollerini 54. dakikada Hamza Gür, 64. dakikada Emeka Eze ve 90+7. dakikada İsgardarli kaydetti.



Erzurumspor bu sonuçla puanını 32'ye çıkarırken, Keçiörengücü puanını 19 yaptı.



Erzurumspor Ligin 18. haftasında Tuzlaspor deplasmanına gidecek,Keçiörengücü ise Ankaragücü'ne konuk olacak.

İLGİLİ VİDEO