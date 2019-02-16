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Erzurumspor, Sivasspor maçında "Taraftar"ını göğsünde taşıyacak

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçta giyeceği formalarında 'Taraftar' yazısı olacak

Kaynak: AA
Erzurumspor, Sivasspor maçında 'Taraftar'ını göğsünde taşıyacak
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16 Şubat 2019 15:12
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu müsabakada formasında "Taraftar" yazısıyla sahaya çıkacak.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 5 Ocak 2018'de göreve başlayan yönetim kurulunun önünde duran en önemli konulardan birinin forma göğüs reklamı olduğu belirtildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda önceki sponsorlar ile gerekli fesih işlemlerinin gerçekleştirildiği ve forma göğüs reklamının tekrar kulüp uhdesine alındığının kaydedildiği açıklamada, Süper Lig'in 23. haftasından itibaren futbol takımının yeni göğüs reklamı ile maçlara çıkacağı aktarıldı.

Futbolcular "Taraftar"ı göğsünde taşıyacak
Açıklamada, kulüp başkanı Hüseyin Üneş'in yaptığı görüşmeler sonucu kulübe ekonomik olarak katkı sağlayacak yeni göğüs reklamı firması ile varılan anlaşmanın detaylarının ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacağı da belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig'in 22. haftasında göğüs reklamı sponsorumuz 'Taraftar' olacak. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde bu kulübün her şeyi büyük Erzurumspor taraftarını onore etmek için Sivasspor maçına 'Taraftar' yazısıyla çıkacağız."





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