Erzurumspor: 'Rakip bizden daha iyiydi'

Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Muzaffer Bilaze, 3-1 mağlup oldukları Boluspor maçının ilk bölümünde büyük baskı yediklerini belirterek, "Duran toplar ve devamıyla kanat ortalarını savuşturmakta zorlandığımız için atak devamlılığını rakip sağladı. İlk yarının son dakikasında preslerde hatalar oldu, golü yedik." diye konuştu.



İkinci yarıda her şeyin normal başladığını anlatan Bilazer, şunları kaydetti:



"Maç dengeli giderken son 15 dakikasının lehimize döneceğini bekliyorduk. Sonrasında bir penaltı pozisyonu; tam pozisyonu da izleyemedik, çokta net gözükmüyor. Penaltı pozisyonu kırılma anı oldu. Bakıldığı zaman Erzurumspor olarak öne geçtiğimiz anda bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Sürekli yaşıyoruz, buna çözüm bulmamız gerekiyor zaten. Tecrübeli oyuncularımız da var. Özellikle ilk yarının son 10-15 dakikası, kenardan fazlasıyla öne çıkıp topa sahip olup dikine paslarla skoru artırabilirdik. Bunu başaramadık, rakibin de 1-0'dan dönüşü bizden daha iyi oldu. Boluspor'u tebrik ediyorum."





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