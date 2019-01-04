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Erzurumspor, Pazdan transferine nokta koyuyor

Erzurumspor, Akhisar ile Malatya'nın da çok istediği Polonyalı milli oyuncu Michal Pazdan ile anlaştı.

Erzurumspor, Pazdan transferine nokta koyuyor
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04 Ocak 2019 12:42
Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor, Akhisar ile Malatya'nın da çok istediği Polonyalı milli oyuncu Michal Pazdan ile anlaştı. Mavi-Beyazlılar, 31 yaşındaki stopere en cazip teklifi sunan ekip olurken, önümüzdeki günlerde bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Polonya'nın son yıllarda katıldığı uluslararası turnuvaların hepsinde görev alan Pazdan, daha önceki yıllarda Beşiktaş ile Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

Michal Pazdan ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

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