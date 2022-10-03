Erzurumspor mutlu; '3 puana ihtiyacımız vardı'

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Erzurumspor FK'nin teknik sorumlusu Uğur Bayarslan, son sıralardaki iki takımın mücadelesinde elde ettikleri 3 puanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Uğur Bayarslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maça çıktıklarını ve kendi seyircileri önünde kazanmayı arzuladıklarını ifade etti.



Rakibin tecrübeli olduğunu dile getiren Bayarslan, "Onların da bizim de 3 puana ihtiyacımız vardı. Biz kendi sahamız ve seyircimiz önünde galibiyet almak istiyorduk. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı, oyuncularımı kutluyorum." dedi.



Bayarslan, ikinci yarıya kötü başladıklarına dikkati çekerek, "Golü attıktan sonra ikinci yarıya iyi başlayamadık ve skoru korumak için oynadık. Son sıralarda olmamız ve skoru korumak istememiz nedeniyle oyuncularımızda bir telaş oldu. Bu kolay bir şey değil. Haftalarca dışarıda oynadık ve galip gelemiyorduk, onun da stresi vardı. O nedenle oyunu böyle oynamak icap etti. Topun bizde kalmasını istedik ve pozisyonlar bulduk. Rakip 9 kişi kaldıktan sonra zorlandılar ve kolay bir şey değil. Galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz. Kötü oynayarak da maç kazanmakta iyi oluyor." diye konuştu.





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