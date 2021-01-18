Süper Lig'de 19. hafta maçında Kasımpaşa ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Erzurumspor oldu.



Erzurumspor'un gollerini 31. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç ve 68. dakikada Ricardo Gomes kaydetti. Ligde ilk kez Erzurumspor formasıyla mücadele eden Aatif Chahechouhe, ikinci golde asist yapan isim oldu.



Kasımpaşa'nın tek golü ikinci lig maçına çıkan yeni transfer Isaac Thelin'den geldi. İsveçli golcü, Süper Lig'de ilk kez fileleri havalandırmayı başardı ama takımına puan getiremedi. Kasımpaşa'da Derrick Luckassen 90+2. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.



Ligde üç maç sonra kazanan Erzurumspor puanını 16'ya yükseltti. Sahasında arka arkaya üçüncü lig maçını kaybeden Kasımpaşa 22 puanda kaldı.



Süper Lig'de perşembe günü Kasımpaşa, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor aynı gün Alanyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada Emrah Başsan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, Schwechlen'in kafayla indirdiği topa Teikeu röveşata vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

27. dakikada Emrah'ın soldan kullandığı kornerde Da Costa, topa kafayı vurdu. Kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı son anda çeldi.

31. dakikada Erzurumspor öne geçti. Murat Uçar'ın yerden ortasında kalecinin ayağıyla müdahale ettiği top Cenk Ahmet Alkılıç'ın önünde kaldı. Cenk Ahmet, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada soldan Varga'nın ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thelin'in şutunda, kaleci Szumski topu çeldi ancak meşin yuvarlak tekrar altıpasın içinde Thelin'in önünde kaldı. İsveçli oyuncunun şutunda top üst direkten döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...



